Ahora puedes guardar tus juegos de Nintendo Switch en cartuchos de Super Nintendo [FOTOS]

Nintendo es creadora de varias de las consolas más recordadas y emblemáticas de la industria, como la Super Nintendo, pero también se le conoce por establecer estándares prácticos en lo que a consolas se refiere, como la inclusión de botones ‘shoulder’ (L y R) como con la actual Nintendo Switch, la primera consola de sobremesa y portátil a la vez.

Actualmente, la Nintendo Switch, la cual es su más reciente hardware, es también la única consola líder del mercado que utiliza pequeñas tarjetas SD como soporte. Las otras dos gigantes (PlayStation 4 y Xbox One) utilizan el soporte de disco óptico.

Esto es comprensible debido a la portabilidad que ofrece la Switch, única en el mercado de consolas de sobremesa (La Switch es un híbrido). Pero uno de los problemas que conlleva esta decisión viene a la hora de recordar dónde a veces dejamos estas pequeñas tarjetas que contienen nuestros juegos.

Para eso hay todo tipo de soluciones, y una de las más increíbles ha llegado gracias a la tienda DorkUsOnEtsy y otras, quienes ofrecen una serie de estuches (cases) para juegos de Nintendo Switch con la forma de los clásicos y nostálgicos cartuchos de Super Nintendo y hasta de la primera NES.

Estos estuches tienen la forma original de los cartuchos originales de SNES, en sus versiones americanas. Estos pueden abrirse de manera fácil a mano, ya que en su interior contienen un pequeño espacio para encajar nuestros juegos de Nintendo Switch contenido en tarjetas SD.

Otra tienda llamada SayBobby, ofrece el mismo concepto pero con estuches en forma de cartuchos de NES, la primera consola de Nintendo. Estos tienen un tamaño no idéntico a los originales, pero aún así mantienen la forma tan recordada de esos primeros cartuchos de juegos como Super Mario Bros y Super Mario Bros 3.

Los estuches también vienen con el arte original de los juegos de Nintendo Switch, encajando perfectamente con ese ‘look’ noventero. Sin duda, una creación que les encantará a todos esos gamers nostálgicos de los noventa, que ahora podrán guardar juegos como Super Mario Odyssey, Super Mario Kart 8 Deluxe, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y muchos más, como si de juegos de Super Nintendo se tratara.