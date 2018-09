Bowsette: Así nació el meme de Super Mario que se convirtió en todo un fenómeno de internet

El internet ha explotado durante los últimos días debido al fenómeno Bowsette, un meme creado por un ilustrador de Twitter, y basado en la saga de Super Mario, que pronto se salió de control y ha generado toda una ola de viralización en las redes sociales. Jugadores y no jugadores de todo el mundo comparten memes e imágenes de todo tipo sobre la popular ‘Bowsette’.

Pero, ¿De qué se trata todo este lío y quién es ‘Bowsette’? Pues, para muchos de los que han podido observar o no este fenómeno, aún pueden quedar muchas dudas sobre la verdadera identidad de este supuesto personaje de Nintendo, y de cómo se originó. Por eso hoy te explicaremos todo sobre el nacimiento de la popular Bowsette.

El sitio knowyourmeme define a Bowsette como una versión antropomorfa multigénero del conocido villano de Super Mario, Bowser, originado por los efectos del ‘power up’ de la Súper corona. El fenómeno comenzó poco después de estrenado un tráiler de New Super Mario Bros U Deluxe, y ha ganado una gran notoriedad y popularidad en la web tanto de occidente como de oriente.

El 13 de septiembre se realizó el último Nintendo Direct donde, entre otras cosas, anunciaron la salida de New Super Mario Bros U Deluxe para Nintendo Switch en enero del 2019. Y que incluiría la posibilidad de jugar como Caco Gazapo y también como Toadette. Lo más relevante para esto, es que Nintendo también confirmó que Toadette podría convertirse en Peachette, una versión fusionada de Toadette y Peach, gracias a la introducción de un nuevo ítem o ‘power up’ llamado la ‘Súper corona’.

El 19 de septiembre, 6 días después del Nintendo Direct, el usuario de Twitter ayyk92, alias Haniwa, publicó un tira cómica en la que Super Mario y Bowser son rechazados por la princesa Peach, ante sus intenciones románticas. Este acto preliminar está inspirado en el final de Super Mario Odyssey. Luego de ser rechazados, Bowser utiliza la nueva ‘Súper corona’ y sufre la misma transformación que tuvo Toadette cuando se convirtió en Peachette, convirtiéndose en una mujer humana llamada “Bowsette”.

La escena final muestra a Mario acompañado de Bowsette mientras Peachette y Luigi juegan tenis. La nueva versión de Bowser tiene un aspecto similar al de la princesa Peach, pero con atuendo negro y muñequeras con púas como Bowser, además de la mencionada corona.

El mencionado nuevo ítem introducido por Nintendo, la Súper corona, despertó al parecer la imaginación de muchos fanáticos de Nintendo, que no han dejado de compartir imágenes creadas por ellos mismos sobre Bowsette, en distintas situaciones, e incluso de algunas otras fusiones posibles por la ‘Súper corona’. Este particular objeto es señalado como el causante de todo este fenómeno que comenzó como una broma, pero que no ha parado hasta conquistar toda la red.

El tema incluso generó discusiones sobre por qué Nintendo optó por traer este tipo de transformaciones y habilidades al cánon del universo de Super Mario. Lejos de ver a la Súper corona como una simple posibilidad de ver a una princesa Peach más tierna, algunas personas afirman que se trata de una abominación que ha generado dudas sobre cómo se han originado los demás personajes de la serie.

La compañía ha reaccionado con hermetismo, puesto que ya ha sido consultada por un medio japonés llamado J-Cast News para pronunciarse sobre el fenómeno, a lo que Nintendo respondió: “Sobre dibujos y otras cosas subidas a Internet, no tenemos comentarios”.

Incluso los sitios especializados en videojuegos y en la saga de Super Mario no han podido parar el flujo del fenómeno Bowsette, existiendo hasta especulaciones sobre los posibles significados ocultos de los más recientes personajes introducidos al universo de Mario. Algunos afirman que Bowsette se trataría de una venganza de los fans hacia la compañía por el 'disgusto' ocasionado. Lo cierto es que este fenómeno ha terminado por beneficiar a Nintendo, en cierto sentido, ya que lo ha hecho crecer hasta en un 2% en la bolsa de valores.

We live in a time where Nintendo stock jumps from 44.64 to 46.61 immediately after #Bowsette blew up.



That's more than it jumped up after the last Nintendo Direct. I can't even believe this is a real thing. It's also the #1 trend on twitter in Japan. pic.twitter.com/WUiEE7GUxu