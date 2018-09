Youtube: Minecraft venció a Fortnite en esta categoría

Fortnite ha cautivado al mundo entero desde su salida el pasado Julio del 2017. El popular Battle Royale de Epic Games ha generado todo un fenómeno de masas. Junto a sus constantes y novedosas actualizaciones, apoyo de famosos youtubers y 'streamers' en Twitch y a sus alianzas estratégicas con otros videojuegos o franquicias en todo de industrias, podemos afirmar que Fortnite es uno de los juegos más populares , o quizá el más popular, en lo que va del año.

Aparentemente, y contrario a lo que el común podría pensar, existen sectores en los que Fortnite no consigue despegar con fuerza todavía, esto es lo que afirma Ryan Wyatt, director de contenido y asociaciones de Youtube. Durante una entrevista al portal de Vox Media, The Verge, en la contó que Fortnite no es el videojuego más popular de la plataforma este año.

Y es que para Wyatt, el fenómeno Battle Royale es algo que ha seguido muy de cerca debido a su importante impacto en la plataforma de videos como en otras plataformas. Tratándose del género en particular, estamos considerando un flujo generoso de videos subidos por día y que son vistos por millones de personas cada hora. Este último punto, el de las visitas, se percibe incluso como una mina de oro de youtubers activos que adoptan a juegos como PUBG, Fortnite y el próximo Call of Duty Black Ops IIII Blackout, para pescar un poco del gran océano hambriento de usuarios que buscan contenido Battle Royale todos los días.

Pero, al parecer, Fortnite no ha podido todavía romper el balance de uno de los juegos más posicionados de todos los tiempos en la plataforma. Y es que, desde años antes al fenómeno Battle Royale, ya existe otro gigante videojuego que rompió los esquemas de Youtube desde su lanzamiento. En palabras del propio Wyatt: "Fortnite ha contribuido enormemente al crecimiento de los juegos, pero Minecraft sigue siendo nuestro juego más grande a nivel mundial".

Y es que el popular videojuego que empezó como un proyecto simple allá por el 2009 ha sido indudablemente el rey de Youtube, al menos a lo que a videojuegos se refiere. Y en palabras del propio representante de la plataforma, este reinado parece continuar, no siendo aún destronado por el popular Fortnite.

Sin duda, estamos hablando de dos gigantes de la industria, quienes en su momento, representaron la novedad más atrayente para toda una oleada de jugadores, animosos por experimentar de todas las formas los cimientos de creatividad que estos juegos representaron y siguen representado.

Si nos proponemos anticipar una futura llegada a la cima de Fortnite como videojuego más visto en Youtube no podemos evitar sacar la balanza y comparar a ambos juegos. Si bien Fortnite representa todo un prodigio con altísimos números de popularidad, Minecraft simbolizó todo una revolución en la industria, no solo por la acogida mundial, sino por el impacto que provocó en los mismos desarrolladores.

Markus Persson, alias 'Notch' creó un juego con gráficos simplistas en etapa de desarrollo, pero con todo un universo posibilidades casi nunca antes vistas. El género de supervivencia no solo se puso de moda, sino que tomó una forma general a partir de Minecraft e innumerables clones y juegos que tomaron su influencia han visto la luz desde entonces.

Un punto que encontramos casi similar entre Minecraft y Fortnite es su accesibilidad, y no solo hablamos de precios, sino también de jugabilidad. Y es que tanto el videojuego de Mojang como el de Epic Games son bastante fáciles de manipular en la primera ocasión. Ambos están disponibles para una amplia gama de plataformas como para PC, Ninguno es muy exigente en cuanto a hardware. Y si queremos hablar de dinero, sabrás que Minecraft no es gratuito, pero recordemos lo que el mismo creador Notch dijo allá por el 2012 a Forbes, cuando afirmaba que la piratería no es robo. Por supuesto, esto ya es cosa del pasado puesto que Microsoft compró la franquicia de Mojang en el 2015.