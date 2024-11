El Consejo Nacional de Educación (CNE) se ha pronunciado sobre la reciente aprobación del dictamen, en el Congreso, para el nombramiento excepcional de docentes. La iniciativa contempla que los docentes que no alcanzaron vacante en un primer concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM), puedan ocupar una plaza en uno próximo de manera automática.

El presidente del CNE, Luis Lescano, manifestó que este nombramiento excepcional de docentes es una regla ajena a la de la carrera magisterial, la que establece que cada proceso es independiente y cancelatorio. Asegura que, los docentes que no alcanzaron vacante, deben volverse a presentar, como lo hacen ahora 65.000 docentes.

Lescano señala: "No podemos permitir que entren docentes sin pasar el proceso establecido. Me preocupa que la incorporación de docentes nazca del Congreso. Esas funciones son exclusivas del Ministerio de Educación (Minedu). El Congreso no puede decirle 'te autorizo a que nombres'. En esa misma línea, exhortó a la separación de poderes del Estado.

Docentes rinden prueba a nivel nacional. Foto: La República

Lescano añadió que las pruebas para el nombramiento son permanentes y que el ingreso a la CPM se basa en la meritocracia, la misma que se evalúa con pruebas actualizadas. "¿Cómo podemos pretender incorporar a docentes después de dos o tres años? Sus capacidades se deben actualizar con el tiempo", declaró a La República.

Congreso no debe interferir en funciones del Minedu

El presidente del CNE indicó que el Congreso no tiene las facultades para interferir en competencias que dependen totalmente del sector Educación. "No es solo un tema de legalidad normativa, es intromisión en sectores que no les corresponde", añadió. En tanto, cabe precisar que, si el Parlamento continúa con la aprobación de la ley, será el Ejecutivo el que deberá observarlo.

"Si el Congreso se mantiene, que sea el Minedu el que lo observe, porque son las funciones del ministerio. Son docentes que van a atender estudiantes y no sabemos en qué condiciones están". Lescano precisó que, aunque se busque 'ayudar' a docentes que no alcanzaron vacante, no es la manera correcta, "violando la normativa del sector educación".

CNE cuestiona creación de universidades nacionales

Lescano afirmó que, como Consejo Nacional de Educación, es preocupante como desde el Congreso se impulsen normas que afectan la calidad de la educación. "Lamento que desde la presidencia de la Comisión de Educación estén saliendo proyectos de ley en materia educativa que no están alineados con el sistema educativo. Más de 100 proyectos de ley para crear universidades y 20 de ellos han sido aprobados", señaló.

Asimismo, indicó que con la creación de universidades nacionales se pretende cargar al Estado cuando las ya existentes carecen de infraestructura. "Ni siquiera estamos asistiendo adecuadamente a las emblemáticas. Fortalezcamos las universidades públicas que tenemos", sostuvo.