Steam: PUBG y Shadow of the Tomb Raider entre los videojuegos más vendidos

Una semana más que agitada es la que se produjo para la plataforma de Valve, Steam, con los lanzamientos oficiales de dos gigantes en su territorio: Shadow of the Tomb Raider y NBA 2K19. Por un lado, la popular Lara Croft cierra su asombrosa trilogía de la presente generación con un cómodo tercer puesto, mientras que la ya veterana serie de baloncesto, celebra su aniversario número 20 por todos los aires y alzándose como el videojuego más vendido de Steam de esta semana.

Un nuevo competidor del género Battle Royale que viene para meterse en la pelea que protagonizan PUBG y Fortnite, y que será sazonada aun más a la llegada del gratuito Ring of Elysium, también está presente en la lista. Se trata de SCUM. en un discreto pero amenazante puesto 8, una cifra más que interesante puesto que se trata de otra apuesta en el género pero con un precio que reduce a la mitad al precio de PlayerUnknown's Battlegrounds. Estaremos atentos a lo que traiga este título en el futuro. DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age, la que es la última entrega del popular RPG de Square Enix, también aparece en la lista a más de una semana de su estreno.

PUEDES VER ¿El adiós a Fortnite y PUBG? Battle Royale de Tencent será gratis y llega esta semana a Steam [FOTOS Y VIDEO]

Una franquicia que parecía haber salido completamente de la esfera más alta en ventas es sin duda la popular saga de Assassin's Creed. El último videojuego de la serie, Assassin's Creed Origins, que ya tiene casi un año de estrenado, ha vuelto a remontar en la lista oficial de la plataforma, gracias a un importante descuento de 50% que logró levantar las ventas. Parece que en Ubisoft se lo están tomando en serio en esto de seguir consintiendo a sus usuarios.

Viejos conocidos siguen haciéndose presente en el top de ventas de Steam: Hablamos del ya clásico y favorito PlayerUnknown's Battlegrounds que dice presente y con fuerza. A pesar de ciertos rumores que afirman una futura, y hasta exagerada, caída de popularidad, mucho más de la que se estima, el juego sigue manteniéndose arriba y ocupa un fuerte segundo lugar, probablemente porque se trata de la opción Battle Royale realista y popular en el momento.

Otros ya caseritos de la plataforma también se mantienen, como Rocket League, flamante y popular videojuego de fútbol con carros chocones que se mantiene en las listas altas desde su salida allá por el 2015, y que se mantiene activo y renovado con la ayuda de asombrosos DLCs y eventos. Por otra parte, Black Desert Online, el popular MOBA de origen coreano se hace presente al final del top 10.

PUEDES VER ROE: Mira el Battle Royale gratuito que promete destronar a Fortnite y PUBG [VIDEO]

Otro interesante título que está dando que hablar en las últimas semanas, y que ha sido abiertamente aclamado por la crítica, es MONSTER HUNTER: World, el abismal A-RPG online de Capcom basado en la caza en el que los jugadores toman un gigantezco nuevo mundo lleno de criaturas peligrosas y asombrosas a las que tienen que cazar. El videojuego tiene todo para triunfar: Combate en tiempo real y basado en turnos, elementos hack and slash, un gigantezco mapa, gráficos de los más detallistas, un arte cuidadosamente detallado y soberbio, sistemas de crafteo, armas y municiones. Sin duda una fórmula anterior de la saga que ha sido occidentalizada y muy bien ejecutada.

Aquí te dejamos la lista completa de los videojuegos más vendidos de Steam esta semana, no dudes en darle una oportunidad a varios de ellos:

1. NBA 2K19

2. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

3. Shadow of the Tomb Raider

4. MONSTER HUNTER: WORLD

5. Rocket League

6. Shadow of the Tomb Raider Croft Edition

7. Assassin’s Creed Origins (-50%)

8. SCUM

9. DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age

10. Black Desert Online

PUEDES VER Fortnite: Temporada 6 llegaría en esta fecha