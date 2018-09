PlayStation 5 tendrá cambios significativos en PlayStation Network según periodista

Los rumores acerca PlayStation 5 van tomando fuerza conforme pasan los días. Lo único que se sabe hasta el momento es que el hardware está a cargo de AMD, pero se especula que Sony está trabajando en mejorar PlayStation Network para la nueva PS5.

Mientras el hardware del PS5 está en proceso, Sony quiere demostrar que aprendió de los errores y está trabajando en mejorar le problema redundante de su actual consola, que es la conexión a internet, la cual se da a través de PlayStation Network y ha sufrido graves caídas perjudicando a los usuarios e incluso afectó a un evento realizado por la misma compañía japonesa.

PlayStation Network es la red de conexión que utilizan los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation 4 para descargar contenido a las consolas de Sony y jugar online, pero se especula que podría mejorar con la llegada de la PlayStation 5, ya que tendría un sistema mas fiable, solido y seguro en lo que respeta a la conexión a internet.

Según Jez Corden, periodista del medio Windows Central, lanzó un tweet en el que asegura que Sony estaría trabajando en la infraestructura de PlayStation Network para PlayStation 5 y demostraría que durante este tiempo no se durmió en sus laureles, luego de las críticas que recibió por la conexión a internet desde PlayStation 4.

Heard a few rumors Sony might be working on a big infrastructure/platform update for PSN in time for PS5. They're not resting on their laurels when it comes to cloud it seems.