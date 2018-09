Fortnite: Temporada 6 se acerca y esta sería la fecha de estreno

La fase actual de la temporada 5 del popular Fortnite es la final. Epic Games ha mostrado algunos indicios de lo que podría venir, pero en términos generales no ha aclarado grandes cosas de este nuevo ciclo. Aun así, aquí te dejaremos todo lo que se sabe sobre los indicios que nos llevarían a conocer la fecha de salida de la próxima temporada en el Battle Royale del momento.

No existe un cierto hermetismo por parte de Epic Games, que siempre abastece a sus jugadores con contenido variado y novedoso para su popular Battle Royale. Pero, con respecto a otras veces, tampoco hemos conocido tanto acerca del futuro y de la llegada de la ansiada sexta temporada.

Para empezar, aún no contamos con una fecha oficial para su salida. Gracias a las pasadas temporadas, podemos ensayar que la temporada actual terminará el 17 de septiembre, es decir mañana mismo, pero tampoco podemos afirmar con certeza puesto que hay antecedentes en los que las temporadas han acabado con retraso. Esto nos deja con la duda de si la temporada 5 terminará mañana o se extenderá hasta una semana más. Asimismo, hay un elemento que probablemente tenga mucho protagonismo en la historia de la siguiente temporada: El cubo misterioso.

Se conoce también, de acuerdo a lo que algunos jugadores han encontrado, que el cubo misterioso alcanzaría 'Loot Lake' antes de que la temporada 5 acabe. Recordemos que durante la pantalla de carga de la semana 10, se nos mostraba al cubo de una manera que indicaría sus malas intenciones, y que probablemente sea utilizado para la apertura de un portal oscuro en el futuro.

Tenemos que tomar en cuenta otros factores, el género Battle Royale, aunque con más de un año en la cúspide de la vanguardia videojueguil, está a punto de ocupar nuevamente portadas por todo el mundo. Numerosos y ambiciosos juegos están por estrenarse en la industria, entre ellos Call of Duty Black Ops 4 con su Battle Royale 'Blackout', Battlefield V con el propio 'Firestorm' y por supuesto, Ring of Elysium que se estrenará este 19 de septiembre en Steam y será totalmente gratuito.

Este último, sin duda, representa la mayor amenaza para Fortnite en cuanto al futuro cercano, ya que estamos a pocos días de un mayor evento que seguro atraerá nuevos públicos y aficionados del género. Incluso puede ser el momento clave al que todos los fanáticos de PlayerUnknown's Battlegrounds estaban esperando.

Epic Games siempre trabaja duro tras su principal estandarte y caballo de batalla, puesto que no nos sorprendería que intenten retrasar un poco el estreno de la temporada 6 para jugar un poco con las estadísticas de compra de esa misma temporada asi como de sus 'season pass'. Eso, sin tener en cuenta cualquier estrategia que Tencent tenga bajo la manga, ya que su estreno en Steam recien será el 19 de septiembre y nos cuesta creer que no tengan nada especial preparado para semejante evento. Incluso podríamos cruzarnos con promociones o los tan atrayentes 'starter packs'. De acuerdo con este panorama, podríamos afirmar que la probable fecha de estreno para la temporada 6 de Fortnite será el 25 de septiembre.

La otra posibilidad correspondería al 18 de septiembre como fecha de llegada. En cualquiera de los casos, no falta poco para soltar las alarmas. Esta semana entrante será determinante en el futuro del género y estaremos aquí atentos para traerte todas las novedades ¿Le quitará Ring of Elysium algo de su esencia en términos de tendencia a Fortnite? ¿O estará preparado Epic Games para lo que se viene? Nos espera, sin temor a equivocarnos, días muy agitados. Más adelante, las franquicias gigantezcas de Call of Duty y Battlefield también intentaran robar una parte del pastel de Fortnite y PUBG. La competencia será brutal.