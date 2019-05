Consigue un boleto aéreo más alojamiento a partir de 59 dólares

La Casa Prado (Av. 28 de Julio 878 Miraflores) será la nueva sede del Travel Outlet SIT, la feria de turismo más grande del Perú en el que se ofrece atractivas ofertas para poder viajar por el Perú y por diversas partes del mundo.

¿Se imaginan viajar al Cusco con 59 dólares incluyendo el boleto aéreo, hospedaje y desayunos o visitar México por 399 dólares incluyendo pasajes, alojamiento, desayunos y algunos tours? Estas son solo algunas de las ofertas que se darán a conocer en el Travel Outlet SIT 2019 que se desarrollará desde el 23 de mayo, desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

La XXI edición del Travel Outlet SIT se llevará a cabo el 23, 24, 25 de mayo para realizar compras con tarjetas Interbank y el 30, 31 de mayo y 1 de junio con tarjetas Scotiabank. ¡El ingreso es libre!

Para las personas que deseen realizar compras digitales, se realizará el Travel Outlet On Line que ofrecerá ofertas a precios rebajados, pero no al mismo nivel de lo ofrecido en la feria presencial. Sin embargo, es una buena opción para quienes no tienen tiempo o están en provincias. Con estas transacciones virtuales se espera crecer en un 5% en ventas a comparación del año pasado.

Los destinos nacionales más solicitados por los peruanos para viajar son: Cusco, Arequipa, Tarapoto, Punta Sal, Chachapoyas, Iquitos, entre otros, mientras que los internacionales son: Cancún, Punta Cana, Miami, Panamá, Madrid, entre otros.

A continuación, algunas de las ofertas más destacadas del Travel Outlet SIT 2019

• Arequipa / 79 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Cusco / 59 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Tarapoto/ 99 dólares (Boleto aéreo + 02 Noches de Alojamiento + desayunos)

• Miami / 399 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)

• México Básico/ 399 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de alojamiento + desayunos + City Tour en México + Visita al Museo de Antropología + Visita a la basílica de Guadalupe + Visita Pirámides de Teotihuacán)

• Río de Janeiro / 459 dólares (Boleto aéreo + 03 noches de alojamiento + Traslados + Desayunos)

• Cancún / 599 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de Alojamiento + sistema de Alimentación todo incluido)

• Costa Mujeres / 629 dólares (Boleto aéreo + Traslados + 03 noches de Alojamiento + sistema de Alimentación todo incluido)

• Nueva York / 489 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)

• Madrid / 699 dólares (Boleto aéreo de ida y vuelta)



Giorgio Benza, Director de Retail y Marketing de Nuevo Mundo Viajes, detalló que actualmente la tendencia de viajes para grupos de amigos o familia son a los destinos de Punta Cana, San Andrés, Riviera Maya, Punta Sal, Tarapoto, Paracas y Cusco. Asimismo, resaltó que los paquetes de boda siempre son solicitados todos los meses, por ser una alternativa diferente y en muchas ocasiones más económica que realizar una ceremonia y fiesta en Lima. Sin embargo, los paquetes solicitados para viajes de quinceañeras han presentado un crecimiento importante, ya que muchas jóvenes prefieren celebrar este día especial en Bariloche, Punta Cana, Europa, Nueva York, Cruceros, Panamá, Riviera Maya, entre otros.

El Director de Retail y Marketing de Nuevo Mundo Viajes indicó que los asistentes a la feria recibirán como plus la asesoría de los especialistas, quienes orientarán al público en general sobre los paquetes, destinos, precios, fechas y otros detalles importantes que debemos tener en cuenta antes de comprar un paquete turístico.