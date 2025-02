El amor de una abuela hacia su nieto no conoce barreras ni prejuicios. En un video viral, una mujer de la tercera edad no pudo contener las lágrimas al recordar el día en que su nieto le confesó que era gay. Aunque en un inicio sintió angustia por su seguridad, con el tiempo comprendió que lo más importante era su felicidad.

La conversación, protagonizada por el joven influencer español Jordi Rodríguez Moreno y su abuela, ha causado gran impacto en redes sociales. En el clip subido a TikTok, la mujer revela que su mayor preocupación era que su nieto sufriera discriminación o violencia por su orientación sexual. Sin embargo, hoy en día, su única prioridad es verlo pleno y rodeado de amor.

Abuelita conmueve al apoyar a su nieto cuando ‘salió del clóset’

En el video de TikTok, el joven español le hace una pregunta directa a su abuela: "¿Qué sentiste y opinaste cuando salí del armario?". Su respuesta no solo reflejó el amor incondicional que siente por él, sino también el temor que la embargó en ese momento.

"Yo decía: 'Mi madre, a mi nieto me lo van a matar'. Ahora lo veo tan feliz que digo: '¿Por qué no me callé la boca cuando lo pensaba?'", confesó la adulta mayor con la voz entrecortada. Su temor no era por rechazo, sino por la violencia que podría sufrir su nieto al pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Con el paso del tiempo, su percepción cambió. Hoy, ver a su nieto vivir sin miedo y con una pareja que lo ama le genera una profunda felicidad. Incluso, la mujer admitió que en el pasado no estuvo completamente de acuerdo con la primera elección sentimental de su nieto, pero nunca se interpuso en sus decisiones. "El primero no me gustaba, pero nunca dije nada. Pero este sí, es igual que tú, tiene un cariño muy grande por las personas", expresó con sinceridad.

Abuelita lanza mensaje contra la intolerancia

El emotivo diálogo no terminó ahí. El joven de España quiso conocer la opinión de su abuela sobre las personas que aún no aceptan a la comunidad LGBTQ+. Su respuesta fue contundente y sin titubeos: "Cada uno nace como es y se acabó".

La mujer dejó claro que el respeto debe prevalecer sobre cualquier prejuicio. "Hay hombres y mujeres que van con mujeres y yo las apoyo, y hombres que van con hombres y yo los apoyo, porque cada uno nace como es", agregó con firmeza.

Su visión sobre el respeto y la igualdad emocionó a miles de usuarios en redes. Para ella, la orientación sexual de una persona no debería ser motivo de discriminación ni exclusión. En un mensaje cargado de amor y aceptación, la adulta mayor reafirmó su cariño por su nieto: "Yo te quiero con toda mi alma como eres. Y que no dejes nunca de ser lo que tú no eres. Y si tú eres feliz y te veo feliz, yo soy mucho más feliz que tú, cariño".

Reacción en redes sociales

El video fue compartido en la cuenta de TikTok del influencer con la descripción: "Como salí del 'armario' con mi yaya, ojalá nunca exista esa etiqueta y cada uno pueda ser como es sin que nadie le juzgue. Te amo, yaya, sé eterna".

En pocos días, el clip tiene millones de visualizaciones y acumuló más de 590.000 me gusta. Los usuarios de la plataforma no tardaron en expresar su admiración por la abuela, destacando su amor incondicional y la emotiva manera en que abordó la conversación.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: