Adulta mayor sacó los 'pasos prohibidos' durante concierto en SJL: “Yo cuando por fin me dejen salir”

En el marco del aniversario de San Juan de Lurigancho, un evento lleno de música, baile y alegría tuvo como inesperada protagonista a una adulta mayor que dejó boquiabiertos a los asistentes con su entusiasmo y energía. Durante uno de los conciertos realizados como parte de las celebraciones, una mujer de aproximadamente 70 años subió al escenario y, lejos de limitarse a observar, decidió convertirse en el alma de la fiesta.

Adulta mayor sacó los 'pasos prohibidos'

El video de su actuación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios la elogiaron por su espíritu joven y su actitud contagiosa. Todo comenzó cuando los animadores del evento invitaron a la mujer al escenario para animar al público.

Clip es viral. Foto: TikTok

Vestida con un atuendo sencillo, pero con una gran sonrisa en el rostro, la adulta mayor dejó atrás cualquier timidez y sorprendió a todos al comenzar a bailar reguetón con pasos que algunos llamaron "prohibidos".

Con movimientos coordinados y llenos de estilo, la mujer no solo se robó las miradas de los asistentes, sino también los aplausos de quienes grabaron el momento. El video muestra cómo disfruta al ritmo de la música mientras los presentadores y el público la animan con gritos y aplausos.

Lo que más llamó la atención del público fue la increíble energía y alegría que la adulta mayor mostró durante su baile. Lejos de quedarse estática, siguió el ritmo con movimientos rápidos y hasta realizó algunos giros al estilo de los más experimentados bailarines. La actitud de la mujer demostró que la edad no es un límite para disfrutar de la música y la fiesta, sino un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse en los pequeños momentos de la vida. Los asistentes no dudaron en capturar la escena y compartirla en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

“Ya me vi bailando mi perreito”

Las reacciones de los usuarios en TikTok no se hicieron esperar, llenando los comentarios de halagos hacia la mujer y destacando su actitud positiva. “Yo cuando por fin me dejen salir”, escribió un usuario en tono divertido, mientras otro bromeó diciendo: “Pero pregúntenle la contraseña de su correo electrónico”. Sin embargo, hubo quienes se inspiraron con su energía y dejaron reflexiones más profundas: “Esa abuelita es lo máximo, si todos entendieran el verdadero significado de la vida estaríamos mejor”. Otros usuarios no pudieron evitar imaginarse en una situación similar: “Ya me vi bailando mi perreito”, comentó alguien entre risas.

La actitud de la adulta mayor también fue elogiada por quienes destacaron su energía y entusiasmo como ejemplo de vitalidad. “Tiene más actitud que yo”, señaló un usuario, mientras que otro comentó: “¡Qué tal energía! Ojalá llegar a esa edad así de feliz”. Sin duda, esta escena dejó una lección importante sobre disfrutar la vida al máximo, sin importar la edad. La mujer se convirtió en un símbolo de alegría y positivismo, recordándole a todos que nunca es tarde para sacar los “pasos prohibidos” y disfrutar de una buena fiesta.