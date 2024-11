La búsqueda de una educación superior representa el anhelo de numerosos jóvenes al concluir su etapa escolar. Para muchos de ellos, el ingreso a la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se convierte en un objetivo ambicioso. A pesar de que no todos logran completar sus estudios universitarios, es común que visualicen el posible salario que podrían percibir una vez graduados.

¿Qué carrera estudia el alumno de San Marcos?

Recientemente, un joven peruano generó un intenso debate en la plataforma TikTok al compartir sus expectativas salariales tras finalizar su formación académica. Durante una entrevista concedida al canal Habla Sobrino, este futuro contador manifestó su anhelo de obtener un salario significativo, desatando así diversas opiniones y reflexiones en torno a las aspiraciones profesionales y económicas de la juventud.

El creador de contenido le preguntó cuánto esperaba ganar mensualmente al finalizar su carrera, a lo que el estudiante respondió sin titubear: "S/ 15.000". Este comentario provocó una amplia discusión en la plataforma, dividiendo opiniones entre quienes consideran la cifra nada realista y quienes la ven excesivamente optimista para un recién graduado.

Clip generó controversia en redes. Foto: TikTok

¿Por qué los usuarios consideran la carrera del estudiante como "saturada"?

Según el video viral en TikTok, el estudiante fue entrevistado a las afueras de la universidad y reveló cuál es el sueldo que espera ganar al egresar. Para sorpresa del entrevistador, el joven mencionó una cifra significativamente superior al sueldo mínimo. Explicó que estudia Contabilidad y se mostró muy optimista: "Obviamente voy por S/15.000, quiero mis S/ 15.000 sí o sí, mínimo, buscaré empresas, firmas. La idea es S/15.000".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios comentaron que, al graduarse, no es fácil encontrar un trabajo con un buen sueldo y que muchos deben acumular experiencia para acceder a empleos bien remunerados.

Opiniones divididas sobre el comentario del universitario

Como era de esperarse, el clip en TikTok generó varias reacciones en redes. Algunos comentaron que sí es probable que algunos egresados obtengan altos sueldos; sin embargo, otros cuestionaron que la gran mayoría debe ajustarse a la realidad de los sueldos en el Perú.

"Yo tengo empresas y mínimo le pago S/1.200 y si tiene experiencia tope S/ 2.500 no me importa la universidad si no da resultados", "Confirmo, soy contador y ganó 15 mil (centavos)", "Contabilidad es la carrera más saturada", "La realidad es todo contactos", "Fuera de bromas, si es posible acá está el truco: el contador de mi papá trabajaba de forma independiente y un día nos contó que también le hace las cuentas a 8 pymes, supongamos que cada uno le paga S/900, pero eso sí, no tenía tiempo para nada", "En la Sunat los contadores ganan buenos sueldos, así que no es tan descabellado lo que dice", "En realidad un buen contador si puede ganar así o más, claro llevando la contabilidad de varias empresas", "Él no solo está considerando los cinco años de universidad, le agregaría maestría, cursos, tener su sello, contactos y así solo así podría llegar a sus S/ 15.000", comentaron usuarios.

La carrera de Contabilidad tuvo un puntaje mínimo (976.3750) y un puntaje máximo (1389.6250) en el último examen. Foto: composición LR

¿Cuál es el sueldo promedio de un contador en el Perú?

El sueldo promedio de un contador en Perú varía dependiendo de factores como la experiencia, el nivel educativo y la ubicación geográfica. En general, los contadores recién graduados suelen ganar entre S/1.500 y S/2.500 mensuales, de acuerdo al Ministerio del Trabajo. Sin embargo, a medida que adquieren más experiencia, los salarios pueden aumentar significativamente.

Por ejemplo, un contador con varios años de experiencia puede ganar entre S/3.500 y S/6.000 al mes, y aquellos con mayor especialización y responsabilidades pueden llegar a percibir hasta S/9.000 o más mensuales​. En Lima, los sueldos tienden a ser más altos en comparación con otras regiones del país debido a la mayor demanda y el costo de vida.

Un contador en el Perú tiene un sueldo mensual de S/ 1.500 como mínimo. Foto: LR

Además, los contadores pueden beneficiarse de bonificaciones e incentivos adicionales, dependiendo de las políticas de la empresa en la que trabajen​.

¿Contabilidad es una carrera saturada en Perú?

La carrera de Contabilidad no está saturada en Perú. De hecho, es una de las carreras más demandadas y mejor remuneradas en el país. Los contadores son esenciales en la gestión de organizaciones tanto públicas como privadas, lo que asegura una alta demanda de estos profesionales en el mercado laboral. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la contabilidad se encuentra entre las carreras técnicas más solicitadas, y los egresados pueden desempeñarse en diversos sectores económicos, incluyendo industria, comercio y el sector extractivo.

Los recién egresados de la carrera técnia de Contabilidad pueden ganar hasta S/2.000. Foto: difusión

Además, los profesionales en contabilidad tienen la oportunidad de ocupar puestos variados y bien remunerados, como analistas de presupuesto, auditores, contadores fiscales, y gerentes de finanzas.

¿Qué carreras en Perú tienen menos oportunidades de trabajo?

En Perú, algunas carreras presentan menos oportunidades de trabajo debido a la saturación del mercado laboral, la poca demanda de ciertas habilidades y el desajuste entre la oferta educativa y las necesidades del mercado, de acuerdo a la IA. A continuación, se describen y enumeran algunas de las carreras con menos oportunidades de empleo:

Educación : saturación de egresados, bajas tasas de retiro y jubilación.

: saturación de egresados, bajas tasas de retiro y jubilación. Derecho : alta cantidad de egresados cada año, exceso de universidades ofreciendo la carrera, y limitada creación de nuevos puestos de trabajo en el sector legal.

: alta cantidad de egresados cada año, exceso de universidades ofreciendo la carrera, y limitada creación de nuevos puestos de trabajo en el sector legal. Ciencias Sociales y Humanidades : menor cantidad de ofertas laborales específicas para estos campos, y la necesidad de habilidades técnicas o profesionales más especializadas.

: menor cantidad de ofertas laborales específicas para estos campos, y la necesidad de habilidades técnicas o profesionales más especializadas. Ingeniería Industrial : sobreoferta de profesionales y menor crecimiento industrial en ciertas áreas.

: sobreoferta de profesionales y menor crecimiento industrial en ciertas áreas. Marketing y Publicidad : alta cantidad de graduados y la preferencia por profesionales con experiencia o formación en el extranjero.

: alta cantidad de graduados y la preferencia por profesionales con experiencia o formación en el extranjero. Administración de Empresas : es una de las carreras más estudiadas en el país, lo que ha llevado a una sobreoferta de profesionales.

: es una de las carreras más estudiadas en el país, lo que ha llevado a una sobreoferta de profesionales. Periodismo: transformación digital y reducción de puestos en medios tradicionales, sumado a la alta cantidad de egresados.

¿Qué universidades enseñan Contabilidad en el Perú?

La mayoría de universidades del Perú enseñan Contabilidad en 10 semestres, es decir, cinco años. Aquí algunas de ellas:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): esta universidad se destaca por su excelencia académica, enfoque ético y responsabilidad social.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) : conocida por su prestigio y excelencia académica, la UNMSM ofrece una sólida formación en Contabilidad, con un fuerte énfasis en la investigación y la vinculación con la industria

: conocida por su prestigio y excelencia académica, la UNMSM ofrece una sólida formación en Contabilidad, con un fuerte énfasis en la investigación y la vinculación con la industria Universidad del Pacífico (UP): se especializa en la formación de líderes empresariales y tiene una estrecha relación con el sector empresarial, ofreciendo oportunidades de prácticas profesionales y convenios internacionales

Universidad de Lima (UL): reconocida por su plan de estudios actualizado y enfoque práctico, la Universidad de Lima tiene un cuerpo docente calificado y ofrece una sólida formación académica y empresarial​

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): destaca por su enfoque innovador y práctico en la enseñanza de la contabilidad, con una fuerte vinculación con el sector empresarial

¿Qué papel juega la red de contactos en la búsqueda de empleo?

Para un contador recién graduado, la red de contactos es esencial en la búsqueda de empleo, ya que facilita el acceso a oportunidades laborales no publicadas y proporciona recomendaciones internas que pueden incrementar las posibilidades de ser considerado para un puesto. Además, permite obtener información privilegiada sobre el sector financiero, recibir consejos prácticos para mejorar su perfil profesional y entrevistas, y acceder a eventos y plataformas de networking. Establecer conexiones con profesionales experimentados y mentores puede ofrecer orientación valiosa y abrir puertas a futuros avances en su carrera.

¿Cuántos años se estudia contabilidad Perú?

En el Perú, la carrera de Contabilidad tiene una duración de 5 años, es decir, de 10 semestres académicos. Durante este tiempo, se adquieren conocimientos en las cuatro áreas de la profesión: finanzas, tributación, costos y auditoría.

¿Qué se estudia en la carrera de contabilidad?

La contabilidad es una disciplina que se concentra en el registro, análisis y reporte de transacciones financieras de una empresa. Esta profesión implica el estudio y administración de la información financiera para proporcionar informes contables a los inversores, los contribuyentes, los gerentes y otros usuarios.