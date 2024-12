El ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es un desafío que miles de estudiantes enfrentan cada año. Para muchos, requiere meses o incluso años de preparación. Sin embargo, un joven aspirante demostró que, con esfuerzo y un enfoque estratégico, es posible alcanzar esta meta en un tiempo récord. En apenas dos meses, este estudiante logró superar el examen de admisión y asegurar su lugar en la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos.

Conocido como 'TripWill' en su canal de YouTube, el joven compartió detalladamente los pasos que lo llevaron a este logro. Sus métodos incluyen técnicas de estudio, estrategias para administrar el tiempo y el uso de materiales específicos, convirtiendo su experiencia en una valiosa guía para futuros postulantes.

UNMSM: Alumno ingresó con solo 2 meses de preparación

"Yo mismo me presioné", confesó 'TripWill', al describir cómo ajustó su vida para enfocarse exclusivamente en el estudio. El joven modificó por completo su rutina diaria, levantándose a las 5:00 a.m. para dedicar largas horas a revisar exámenes pasados y textos de preparación. Aunque inicialmente sus resultados eran bajos, acertaba tres de cinco preguntas en promedio, la constancia fue clave para mejorar.

Durante este período, el estudiante redujo su vida social al mínimo. "Dejé mi vida social por 2 meses. No me interesaba nada más que estudiar", afirmó. Aunque trabajaba para mantenerse económicamente, priorizó el estudio, dedicando la mayor parte de su tiempo a perfeccionar sus conocimientos. En solo dos meses, logró incrementar su puntaje de 500 a 1,000 puntos, alcanzando así el puntaje necesario para ingresar a la UNMSM.

Un elemento diferenciador en su preparación fue su enfoque en áreas menos dominadas por otros postulantes. "Tengo conocimientos previos en matemáticas, pero en letras cero, biología y lenguaje cero", señaló el estudiante. Aunque contaba con una base sólida en matemáticas, identificó que las materias de letras serían cruciales para destacar. "Si quieres ingresar a ingeniería, lo que debes dominar es letras porque todo el mundo va a saber matemáticas, física, química, y la diferencia para que tú ingreses va a ser si sabes letras, porque ahí vas a ganar a un montón de gente. Eso fue lo que yo hice", aseguró.

Estudiante de la UNMSM revela sus estrategias de estudio

El joven subrayó que su éxito no fue casualidad, sino resultado de un plan bien estructurado y materiales adecuados. Uno de sus pilares fue el uso de exámenes de años recientes para practicar. "Si tienes un libro de preguntas del 2010 o 2012, no lo estudies porque no te va a servir, porque ahorita el examen es diferente, es modelo deco, entonces tú necesitas ver ese tipo de problemas como están viniendo últimamente", aconsejó.

Además, destacó la importancia de los simulacros. Estos ejercicios no solo le permitieron familiarizarse con la estructura del examen real, sino que también fueron clave para medir su progreso. Para adquirir estos materiales, recomendó librerías cercanas a la UNMSM y la academia Aduni, donde encontró textos especializados que le sirvieron para reforzar tanto sus puntos fuertes como sus debilidades. "En la puerta 2 (de San Marcos) también hay puestos de libros que venden todos estos tipos de materiales ", compartió.

Otro aspecto fundamental fue la organización del tiempo. Dividió su estudio en bloques dedicados a resolver problemas de áreas específicas, como aritmética, geometría, física y química, mientras asignaba momentos separados para las materias de letras, donde inicialmente tenía más dificultades.

¿Qué carreras se enseñan en la UNMSM?

Medicina

Medicina Veterinaria

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Contabilidad

Administración

¿Cuántas preguntas tiene el examen de admisión de la San Marcos?

La prueba general será estructurada con el modelo de destrezas cognitivas, tendrá tres horas de duración e incluirá 100 preguntas, divididas en las secciones de habilidades (30) y de conocimientos (70).

¿Cuánto cuesta el examen de admisión de UNMSM?

El costo del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) varía según el tipo de institución educativa de origen: 400 soles para estudiantes de colegios públicos y 800 soles para aquellos que provienen de instituciones privadas. El pago puede realizarse en cualquier agencia del Banco de la Nación o del Banco de Crédito del Perú (BCP), ya sea de forma presencial o en línea, utilizando los códigos designados. Además, es indispensable adquirir el reglamento de admisión, cuyo precio es de 70 soles, y registrar la información requerida en la plataforma oficial de la universidad.