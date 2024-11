Cada año, miles de estudiantes participan en el examen de admisión de la UNMSM con el objetivo de obtener un lugar en alguna de sus carreras. No obstante, la historia de este joven llama la atención, ya que no tenía planes de postular a la 'Decana de América', pero su colegio lo obligó a presentar la prueba.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerada la universidad más antigua de América. Foto: gob.pe

¿Por qué no quiso estudiar en la 'Decana de América'?

En una entrevista para el canal de YouTube, ‘Profesor Triquero’, un adolescente compartió su experiencia sobre el examen de admisión 2024-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que reveló la presión que enfrentan muchos estudiantes en Perú. El joven expresó su descontento: “Sí, he postulado a San Marcos. Me han enviado a la especialidad de Psicología. La verdad es que yo no quería postular. Me han obligado en el colegio”, comentó tras salir del examen.

La presión académica en los jóvenes para ingresar a universidades de gran dificultad

La presión para ingresar a universidades de prestigio como la UNMSM es un fenómeno común en Perú. Muchos estudiantes sienten la necesidad de cumplir con las expectativas de sus colegios y familias, lo que puede llevar a situaciones como la vivida por este adolescente. A pesar de su esfuerzo, el joven dejó claro que su verdadero deseo era continuar en la UNI, donde ya había asegurado su futuro académico.

¿Qué otras opciones académicas ofrece la UNMSM?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece una amplia gama de carreras, entre las que destacan Medicina Humana, Ingeniería Industrial, Psicología, Veterinaria, Administración y Derecho. Sin embargo, la carrera de Medicina Humana es una de las más solicitadas, con más de 5.000 postulantes que compiten por solo 55 vacantes en el último examen.

¿Cuánto es el costo del examen de admisión?

El examen de admisión de la UNMSM tiene un costo que varía según la institución educativa de procedencia del postulante. Para estudiantes de instituciones públicas, el costo es de S/400, mientras que para aquellos de colegios parroquiales y particulares, el costo asciende a S/800. Además, se debe considerar el pago del prospecto, que ahora tiene un valor de S/70, lo que representa un incremento respecto a años anteriores.

¿Qué tan complicado es el examen de admisión de la UNMSM?

El examen de la UNMSM es reconocido como uno de los más difíciles de la región, lo que lleva a muchos estudiantes a prepararse durante meses. Esta rigurosidad se debe a la reputación de excelencia de la universidad y su compromiso con la calidad educativa, lo que hace que la experiencia del joven que fue obligado a postular resuene con muchas otras personas que enfrentan presiones similares.