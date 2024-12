Lobo marino sorprende al acurrucarse junto a un bañista: "Hoy conocí la envidia"

"Dicen que no puedes tocarlos, pero ellos no colaboran", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

"Dicen que no puedes tocarlos, pero ellos no colaboran", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

En las paradisíacas Islas Galápagos, un joven fue sorprendido por un lobo marino que decidió recostarse sobre su pecho mientras él descansaba en la orilla. Este peculiar momento fue registrado en video y compartido en TikTok, donde rápidamente se viralizó. En el clip, se observa cómo el mamífero, en un acto de total confianza, se acerca al bañista, lo huele y luego se acurruca, generando una escena que los usuarios describieron como "de película".

El contenido, que ya supera los 2 millones de reproducciones y acumula más de 313.000 ‘me gusta’, también mostró a otros lobos marinos descansando tranquilamente cerca del hombre. La interacción dejó en evidencia la naturaleza pacífica de estos animales, típicos de la región, que suelen convivir sin miedo con los turistas.

Clip es viral. Foto: TikTok

Tierno lobo marino durmió junto a bañista

La grabación, realizada en una de las playas de las Islas Galápagos, se volvió un fenómeno viral por la cercanía y el comportamiento amistoso del animal. En el video, además del lobo marino acurrucado, se observa a otro de estos mamíferos descansando sobre la toalla del joven, mientras más ejemplares reposan plácidamente en la misma orilla.

Este tipo de encuentros son comunes en las Galápagos, donde la fauna convive libremente con los visitantes. Sin embargo, es importante recordar que la normativa local prohíbe a los turistas tocar a los animales para evitar alterar su comportamiento natural. En este caso, fue el lobo marino quien decidió acercarse al bañista, creando una experiencia única que el joven parece haber disfrutado sin incomodar al mamífero.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video generó una avalancha de comentarios en TikTok, donde los usuarios no tardaron en expresar su asombro y admiración por la ternura de los lobos marinos. Entre las respuestas destacadas se leen frases como: “Hoy conocí la envidia” o “Esos lobitos parecen perritos, son tan curiosos”. Otros comentaron el aparente dilema de las normativas: “Dicen que no puedes tocarlos, pero ellos no colaboran, ja, ja, ja”.

Las publicaciones de contenido relacionado con animales suelen tener un alto impacto en redes sociales, y este caso no fue la excepción. TikTok, conocida por ser una de las plataformas más populares para videos virales, ha demostrado nuevamente su capacidad para catapultar historias únicas a nivel global.