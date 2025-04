Flick insta a su equipo a sentenciar eliminatoria antes de viajar a Dortmund

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este martes que su equipo buscará "sentenciar" la eliminatoria de cuartos de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund el miércoles en la ida en Montjuïc.

"En la Champions, jugar en casa es mejor porque tenemos mejor rendimiento. Nos gustaría poder sentenciarlo ya", declaró Flick en rueda de prensa previa al choque.

"Tenemos que darlo todo en el partido. Hemos trabajado mucho en la preparación y no queremos que sea el final. Tenemos que jugar bien mañana (miércoles)", apostilló.

También aludió al reencuentro con el entrenador del Borussia, el croata Niko Kovac, con quien compartió dos etapas, una en el Bayern Múnich y otra en el Salzburgo.

"Está bien que conozca a Niko y nos puede ayudar. Nuestro trabajo es prepararnos. Niko es un técnico fantástico, una persona maravillosa y me apetece reencontrarme con él", dijo el preparador alemán.

En cuanto a la dosificación de minutos del brasileño Raphinha, Flick señaló que le ha dado tiempo para recuperarse después del parón internacional de marzo, aunque subrayó que "en los entrenamientos está fantástico". "Es muy dinámico y está preparado para el partido", indicó.

También desconfió de su rival de la competición continental: "Los resultados que han tenido en la Champions y la Bundesliga les han dado confianza. Tienen objetivos más concretos. Son un equipo con un gran ritmo, piensan de una forma muy ofensiva y tendremos que estar a la altura".

Por su parte, el centrocampista Gavi rebajó el favoritismo de su equipo en la eliminatoria, cuya vuelta se disputará el próximo martes en Dortmund.

"Estamos haciendo una temporada espectacular, pero no nos sentimos invencibles. Tenemos que ir con humildad cada partido, sabiendo de dónde venimos. Queremos llevarnos el máximo de títulos, pero hay que ir partido a partido", recalcó.

Sobre su fama de jugar duro en los partidos, el jugador se defendió ante los periodistas. "Mucha gente cree que no sé jugar al fútbol y no tienen ni puta idea. Es entendible. Es fútbol y cada uno piensa lo que quiere, está bien", aseveró Gavi.

También mencionó la influencia positiva de Flick sobre el juego del futbolista. "Me está ayudando en muchos conceptos de fútbol y también en mi lado más humano. Yo siempre he jugado de titular en todos los partidos. Esta temporada no está siendo así. Estoy contento de haber aprendido", concluyó.

