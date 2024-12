Niño recibió una sandía como regalo de Navidad y su reacción es viral: "Feliz con tan poco"

En un mundo donde los niños suelen esperar juguetes de moda o videojuegos, un video publicado en TikTok rompió los esquemas. Un menor, identificado por su padre en el clip como un gran amante de las frutas, recibió una sandía como regalo de Navidad, desatando una reacción que se volvió tendencia en redes sociales.

El video, compartido por el usuario identificado como @FamiliaPerez, muestra al niño desenvolviendo emocionado un gran paquete colocado debajo del árbol navideño. Su sorpresa al descubrir la sandía fue tal que, según explicó su padre, el pequeño lloró días antes preocupado de que Santa Claus confundiera su deseo con una sandía de juguete.

Clip es viral. Foto: TikTok

Niño se emociona al recibir una sandía durante Navidad

“Mi hijo le pidió a Santa una sandía”, menciona el padre al inicio del video, que ya supera los 2 millones de reproducciones en TikTok. En las imágenes se observa al menor abrazando su regalo con una mezcla de alegría y alivio, un momento que muchos usuarios describieron como “pura felicidad”.

El padre explicó que, en su carta a Santa Claus, el niño olvidó aclarar que deseaba una sandía real y no un juguete, lo que lo llevó a angustiarse antes de Navidad. “Fue una hermosa celebración: para ti, porque tenías tu sandía, y para mí, porque te tengo a ti”, finaliza el clip.

Esta sencilla historia resalta cómo las pequeñas cosas pueden generar emociones profundas. No es el único caso reciente; otros videos de niños que reciben regalos no convencionales, como botellas de Coca-Cola, frascos de chile o hasta un pan de muerto, también circularon ampliamente en redes sociales, reflejando una tendencia hacia la simplicidad y la autenticidad.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

La publicación generó miles de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares o expresaron ternura ante la reacción del niño. Comentarios destacados incluyen frases como: "Me encanta que no pidan juguetes caros. Hace poco vi a un niño que pidió queso rallado y estaba feliz", "Los niños de hoy valoran cosas simples y eso me llena de esperanza", "¡Es el segundo video de niños con sandías que veo esta semana! ¿Será una nueva moda?", comentaron en redes.

Además, algunos usuarios reflexionaron sobre cómo este tipo de contenido demuestra que no se necesita un gran presupuesto para hacer felices a los más pequeños. Otros recordaron situaciones en las que sus propios hijos o sobrinos pidieron regalos inusuales. Un usuario comentó: "Mi primo para su cumpleaños pidió dos tamales verdes. A veces lo sencillo es lo mejor".