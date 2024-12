Un video viral en la cuenta de TikTok @elinformanteslp muestra un incidente que ha generado indignación en redes sociales. Una madre y sus menores hijos descendieron de un taxi, y mientras la mujer se dirigía a retirar los juguetes de la cajuela, el conductor arrancó inesperadamente, dejando a la familia sin sus pertenencias. La conmovedora reacción de la madre, que apenas alcanza a decir con tristeza: "Oye, ven", ha tocado el corazón de miles de usuarios.

La situación no terminó allí. En un segundo video compartido por la misma cuenta, se muestra cómo compañeros del gremio taxista confrontaron al conductor responsable del incidente. Uno de ellos declara: "Aquí está el chofer. Va a entregar las cosas y va a aclarar las cosas para que no vayan a pasar. No lo vamos a dejar solo, pero tiene que aclarar porque está en todos lados y está quemando al gremio".

El video también muestra cómo los familiares del conductor estuvieron presentes, aparentemente para asegurar que se resolviera el conflicto. Sin embargo, la situación ya había dejado una fuerte impresión negativa en la comunidad.

Reacciones en redes sociales

En los comentarios de TikTok, las opiniones de los usuarios reflejan una mezcla de indignación y especulación sobre lo ocurrido. Algunas menciones:

"No manchen, a lo mejor se le olvidó que llevaba cosas en la cajuela".

"El taxista es un sinvergüenza, ¿cómo va a robarle los regalos a esa familia?"

"Vengo de ver la grabación y no hay cómo defender al taxista".

"Yo soy taxista, y como ética, hay que bajarse a ayudar a los pasajeros a descargar sus cosas; eso habla bien de un buen chofer".

El debate en redes ha sacado a relucir la importancia de la ética profesional en el gremio del transporte. Muchos defendieron la idea de que los conductores deben ayudar a los pasajeros con sus pertenencias, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.