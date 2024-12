Joven peruano compara panetón de S/10 y S/400 y revela: "Esperaba más, es un queque normal"

La Navidad en Perú no sería la misma sin el panetón, ese esponjoso bizcocho repleto de pasas y frutas confitadas. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre un panetón de alta gama y uno más económico? Ese fue el desafío al que se enfrentó el youtuber peruano Frans, quien decidió probar el panetón más costoso del país, el Fiasconaro en colaboración con Dolce & Gabbana, valuado en S/437, y compararlo con uno más asequible de la marca Metro, que tiene un precio de solo S/10.90.

Búsqueda del panetón más caro del Perú

La aventura comenzó en Wong de San Isidro, donde el youtuber visitó una exclusiva tienda conocida por sus productos gourmet. Con algo de nerviosismo y curiosidad, encontró el panetón más caro del Perú: el Fiasconaro Dolce & Gabbana, importado desde Italia. Este producto no solo destaca por su precio, sino también por su presentación: una lata de colección diseñada por Dolce & Gabbana, que incluye una crema de avellanas y un untador especial.

Frans precisó que existe un panetón que podría ser el más caro del Perú, con un precio de S/1.539. Sin embargo, no lo consideró debido a que su elevado costo se justifica por su peso de 10 kilos.

"Hermanos, nunca en mi vida había pagado tanto por un panetón. ¿437 soles? Espero que valga cada sol. La lata es increíble, pero ¿y el sabor? Eso es lo que realmente importa," comentó en su canal de YouTube.

El panetón más económico del Perú

En busca del panetón más económico, el youtuber visitó un conocido supermercado, donde encontró el panetón Metro a solo S/10.90. Con un peso de 800 gramos y un empaque sencillo, este panetón representa el tipo de producto accesible que muchos peruanos eligen.

"Este es el clásico panetón de barrio, el que todos hemos comido en Navidad. No hay lujos, pero cumple. A ver si el sabor también está a la altura," mencionó antes de llevarlo a su casa para la prueba.

La prueba de sabor: caro vs. económico

La primera degustación la compartió con su amigo. Ambos comenzaron probando el panetón de Metro, el cual, con su textura esponjosa y un sabor básico, no sorprendió, pero tampoco decepcionó.

"Es el típico panetón que nosotros, como somos de barrio, solemos comer. Ni siquiera está feo, está rico, aunque le faltan un poco de frutas y cariño", explicó.

Cuando llegó el turno del panetón Fiasconaro, la experiencia fue completamente distinta desde el inicio. El aroma del bizcocho evocaba notas de caramelo y frutos secos, y su textura era más húmeda. Sin embargo, el youtuber quedó sorprendido por la ausencia de pasas y frutas confitadas, elementos tradicionales en un panetón peruano.

"Esperaba más, es como un queque normal, no tiene nada, no tiene la esencia a la que estamos acostumbrados. (...). Esto es más como un queque que como un panetón. No tiene pasas ni fresas, y su sabor es… bueno, pero no especial", acotó.

La crema de avellanas, que debía untarse en el panetón, mejoró notablemente la experiencia.

"Esto sí está increíble. La crema hace toda la diferencia, pero al final sientes que pagaste más por el empaque y la crema que por el panetón en sí", finalizó.