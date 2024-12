La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más prestigiosas del Perú y Sudamérica, destaca por el riguroso nivel académico que se les exigen a sus estudiantes. Esto les permite destacar en competencias internacionales, como el reciente Torneo Internacional de Cálculo Universitario, organizado por el profesor mexicano Jhon, mejor conocido por su canal de YouTube Math Rocks, donde un alumno de la UNI logró coronarse campeón del concurso tras enfrentarse con alumnos de Latinoamérica.

El resultado impresionó a docente de México, quien destacó el alto nivel y el buen dominio del cálculo integral del joven alumno de la UNI, quien logró sobresalir ante universidades de Chile, Colombia, Ecuador y demás países de Latinoamérica. El video es viral en TikTok.

¿Qué dijo el profesor mexicano sobre el nivel de alumno de la UNI?

El youtuber mexicano Math Rocks organizó el Torneo Internacional de Cálculo Universitario, una competencia que reunió a destacados estudiantes de instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Concepción (Chile), entre otras casas de estudio de América Latina y España, siendo un total de 900 participantes. De todos ellos, un joven estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se alzó como campeón del concurso.

Según el docente mexicano, fue la destreza y el sorprendente manejo de problemas de integrales por parte del alumno de la UNI lo que más llamó su atención, dejando una verdadera 'lección' a los demás participantes del torneo.

"Al final, después de este torneo internacional de Cálculo, (donde participaron) 900 personas y 32 países, nos dimos cuenta de que la UNI de Perú nos vino a patear a todos (...) Felicidades a la UNI. Dieron una cátedra de cómo hacer integrales, cómo aplicar el cálculo (...) Síganse preparando porque esta vez la UNI pateó a todos", expresó sorprendido el youtuber y profesor mexicano.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado por el docente de México se ha vuelto viral en TikTok y ha logrado más de 40.000 reproducciones. Muchos usuarios no dudaron en dejar su comentario. "La UNI es la UNI. La más difícil de América", "Profesor, no es sorpresa que la UNI gane ese torneo. En la UNI nos exprimieron el cerebro para pasar muchos cursos por el nivel de dificultad", "Mi papá es de la UNI y confirmo la calidad de estudiantes y profesionales que tienen", "No por nada el ingreso a la uni es una verdadera purga", fueron algunos de los mensajes que se lee.