Se volvió viral por postular muchas veces a la UNI y logró ingresar luego de 5 años: ''Me decían que intentara otra cosa''

Desde que terminó el colegio en 2018, el joven oriundo del Callao enfrentó varios desafíos, pero siempre mantuvo su objetivo claro. En febrero de 2023, 5 años después de haber culminado la secundaria, logró ingresar a la carrera de Ingeniería de Minas con un puntaje de 12,5. Tras obtener la vacante, Baruch, quien inicialmente aspiraba a estudiar Ingeniería Civil, declaró: “No es bueno aferrarse”. Su historia sirve como ejemplo para otros postulantes, alentándolos a perseverar y considerar distintas opciones en su trayectoria académica.

En el ciclo 2023-I, Baruch Alfonso logró ingresar a la UNI en la carrera de ingeniería de minas. Foto: Tik Tok

Un camino lleno de desafíos

Baruch comenzó su travesía hacia la UNI en 2020, pero no fue un camino fácil. A pesar de sus esfuerzos, no logró ingresar en sus primeros intentos. “Sentía muchos bajones; cada vez que no ingresaba, me sentía deprimido y frustrado”, recordó. Sin embargo, su determinación lo llevó a seguir preparándose y a postular nuevamente cada año.

Desde un inicio, Baruch quiso estudiar ingeniería civil, pero después de tomar la decisión de cambiar su enfoque hacia la ingeniería de minas, fue crucial. “Siempre me decían que intentara otra cosa, que había más de lo que veía”, que busque nuevos horizontes y tenían razón porque es cierto. No es bueno empecinarse ni tampoco solo ver una opción, porque hay muchas más", declaró Cáceres. Esta apertura a nuevas posibilidades le permitió finalmente alcanzar su objetivo en 2023.

El momento de la verdad

Tras realizar una vez más el examen de admisión, el estudiante de la UNI esperó hasta las 11 o 12 de la noche para saber si ingresó o no. El día de la publicación de resultados fue un momento de gran tensión para Baruch y su padre. “Al ver mi nombre en la carrera de Ingeniería de Minas, sentí un gran alivio”, expresó. Este logro no solo representó un triunfo personal, sino también un motivo de orgullo para su familia, que siempre lo apoyó en su camino.

Consejos para futuros postulantes

Baruch Cáceres no solo es un ejemplo de perseverancia, sino también un mentor para aquellos que enfrentan situaciones similares. Su consejo es claro: “Esfuércense mucho porque solo de ustedes depende lo que quieran ser”. La dedicación y la constancia son claves para alcanzar cualquier meta académica.