La Montaña de 7 Colores, también conocida como Vinicunca, es uno de los principales atractivos turísticos de Perú, ubicado en la región de Cusco. Sus imponentes franjas de colores naturales, formadas por minerales, atraen a cientos de visitantes diariamente.

Dicho mágico paisaje, que combina alturas extremas y un aire de misticismo, se convirtió en un destino soñado para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Sin embargo, en esta ocasión, un inesperado protagonista se llevó todas las miradas: un perrito descansando plácidamente en la cima de esta emblemática montaña.

Clip enterneció en redes. Foto: TikTok

Pastor chiribaya duerme en la cima de la Montaña de 7 Colores

El video viral de TikTok muestra al can echado cómodamente sobre la nieve que cubre parte de la montaña, en una zona restringida para turistas.

Su tranquilidad contrasta con el esfuerzo que representa para los visitantes llegar hasta la cima, lo que generó asombro y risas entre los presentes. Mientras el perrito disfrutaba de su siesta en un lugar privilegiado, los turistas continuaban tomando fotografías panorámicas, admirando el paisaje y la peculiar escena sin que esto interfiriera en su experiencia.

En el video, un turista extranjero que grabó el momento destacó en inglés: "The dog is living its main character moment"(El perro vive su momento protagónico).

La presencia del animal fue bien recibida por los turistas, quienes incluso consideraron que el can simbolizaba el espíritu de la montaña, añadiendo un toque especial a su visita. La calma del perrito en medio del entorno nevado y las impresionantes vistas no dejó de generar asombro entre los espectadores.

"Firulais de la montaña"

Las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios que identificaban al can como un pastor chiribaya, una raza de perro precolombina propia del suroccidente del Perú. Según estudios arqueológicos liderados por la antropóloga Sonia Guillén, estos perros eran utilizados por los antiguos peruanos como pastores de llamas y gozaban de un lugar especial en su sociedad, incluso después de su muerte. Este detalle histórico aumentó el interés y el encanto de los usuarios por la escena protagonizada por el "Firulais de la montaña".

Entre los comentarios más destacados se encontraban frases como: "El legendario pastor chiribaya", "El guardián de los Andes", "Es bien guerrero por lo que veo", y "Uno sufriendo para subir y el perro bien relajado".

Algunos usuarios también señalaron que estos perros suelen acompañar a los turistas en los recorridos, funcionando como guías naturales. La imagen del can descansando en la cima de Vinicunca no solo se convirtió en un símbolo de resistencia y conexión con la naturaleza, sino también en un recordatorio de la rica historia y biodiversidad que ofrece el Perú.