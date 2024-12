Días antes de la Navidad, un grupo de 120 adultos mayores culminó con éxito sus estudios primarios gracias a un programa de alfabetización diseñado para brindarles una segunda oportunidad educativa. A pesar de las limitaciones económicas y familiares que enfrentaron en su niñez, que les impidieron acceder a la educación básica, hoy, con una avanzada edad, demuestran que nunca es tarde para aprender. Su valentía no solo ha transformado sus propias vidas, sino que también ha inspirado a sus comunidades, evidenciando el poder de la perseverancia y el impacto de la educación en cualquier etapa de la vida.

Este 2024, recibieron orgullosamente su diploma de graduación gracias al programa impulsado por el CEBA Fe y Alegría. Entre cuadernos y canciones, este grupo, mayoritariamente integrado por mujeres, ha compartido sus emotivas historias a lo largo de su proceso de alfabetización, demostrando una unión y determinación que se convirtieron en la clave de su éxito.

¿Cuáles fueron los motivos por los que no culminaron sus estudios?

Existen diversas razones que impidió a este grupo de personas terminar 5to de secundaria, entre ellas se menciona la falta de recursos, en ciertos casos por el machismo, por responsabilidades asumidas a corta edad o por desconocimiento. Como el caso de Marina Carhuaricra, quien deseaba asistir al colegio, pero se enfrentó a la negativa de su padre por el simple hecho de ser mujer. Pese a que quiso continuar con su proceso de educación no pudo pues sus obligaciones como madre y su trabajo le consumían mucho tiempo.

"Yo lloraba para ir al colegio, porque allá en la sierra, tenía 9 hermanas. Yo le decía a mi papá, quiero ir a estudiar, pero me decía no hija mujeres no estudian, hombres sí", relató Marina.

Luego, añadió en la entrevista con el canal de Latina Noticia, "mi papá no quiso ponerme al colegio". Ahora, ella no puede evitar sonreír, porque ya está más cerca de dominar la lectura y la escritura.

Alumna de la clase para adultos mayores. Foto: Latina Noticias

¿Dónde se imparten estas clases?

Estas calases se desarrollan en la sala del local comunal del 'Club Guerreros de Corazón', el cual se ha convertido en el primer salón de clases de muchos de los adultos mayores.

¿Qué metodología usan para incentivar el aprendizaje?

Impartir clases a adultos mayores de más de 60 años, no es nada fácil, ya que cada uno tiene una manera de aprender única. Por ello, mediante el uso de estrategias como dinámicas de canto y dibujo logran captar la atención del alumnado. Esto se realiza antes de iniciar con clases para desvincularlos de los problemas externos y prepararlos para una divertido momento de estudio.