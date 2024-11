Youtuber chileno se declara fan de la Blanquirroja y resalta su cariño por los peruanos: "Me peruanicé"

Adolfo Hidalgo, creador de contenido chileno detrás del canal de YouTube "Chileno PuntoPe", sorprendió a sus seguidores al revelar su profundo amor por Perú. De origen chileno, pero de corazón peruano, Adolfo compartió en una reciente entrevista cómo, con el paso del tiempo, logró encariñarse con el país bicolor, su gente y, en especial, con la pasión desbordante de la selección peruana de fútbol. Su transformación refleja una historia de admiración y conexión cultural que trasciende fronteras.

Es poco común que extranjeros desarrollen un afecto genuino por selecciones nacionales que no son las de su propio país. Sin embargo, Perú se distingue por tener una hinchada incondicional y vibrante, conocida mundialmente por su entusiasmo y lealtad.

Chileno relató su amor por el Perú. Foto: Instagram/Chileno.pe

Chileno se declara fan de la Blanquirroja

Durante la entrevista, Adolfo Hidalgo compartió cómo observó que los peruanos que residen en Chile mantienen una fidelidad inquebrantable hacia sus equipos favoritos, como Alianza Lima y Universitario, así como hacia la selección peruana.

"Peruano que va a Chile siempre es peruano, nunca cambia, nunca deja su comida peruana, nunca deja su selección, su Alianza Lima, su Universitario", comentó Adolfo, destacando la perseverancia cultural de la comunidad peruana en el extranjero.

Adolfo explicó que su propia experiencia reflejaba esta lealtad. "El chileno que viene a Perú como que se enamora de Perú y cambia, a mí me ha pasado, o sea, yo me siento, muchas veces, muy peruano", afirmó.

"Me peruanicé"

Finalmente, Adolfo compartió sus sentimientos más profundos respecto a las selecciones nacionales. "No te digo más peruano que chileno, te mentiría, te vendería humo, pero si te digo que a veces me duele más una derrota de Perú, que la derrota de Chile. La derrota de Chile me da rabia, pero la de Perú me da pena. Me peruanicé", comentó.

Dicha declaración subraya el profundo vínculo emocional que desarrolló con Perú, demostrando que su cariño trasciende las fronteras y reafirma su decisión de 'peruanizarse'. Así mismo, agradeció por qué el Perú le brindó la oportunidad de desarrollarse en su pasión del fútbol. Su primer video con más vistas y reacciones fue cuando analizó el grupo que mejor le convenía tener a Perú en el Mundial de Rusia.