El 31 de octubre, conocido mundialmente como Halloween, llenó las calles del Perú de coloridas celebraciones y curiosos acontecimientos. Desde desfiles de disfraces hasta fiestas temáticas en diversas ciudades, los peruanos aprovechan esta fecha para expresar su creatividad y disfrutar de un ambiente festivo único. Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de personas disfrazadas, decoraciones elaboradas y eventos especiales que capturan el espíritu alegre y espeluznante de la noche de brujas.

Halloween ganó popularidad en el Perú en los últimos años, convirtiéndose en una tradición apreciada especialmente entre los jóvenes y las comunidades universitarias.

Clip es viral con motivo de Halloween. Foto: TikTok

Trabajador universitario sorprende con disfraz

En un giro inesperado, un hecho inusual captó la atención de la comunidad universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Una estudiante registró en video a un trabajador del comedor vestido como Jason Voorhees, el icónico personaje de la saga de películas "Viernes 13". El disfraz, con la característica máscara, sorprendió a quienes frecuentaban el comedor, transformando el habitual ambiente en una escena digna de una película de terror.

El video del trabajador disfrazado rápidamente se viralizó dentro de la comunidad universitaria, generando una variedad de reacciones entre los estudiantes y el personal de la UNSA. Muchos encontraron la situación hilarante, apreciando el esfuerzo del trabajador por sumarse a las festividades de Halloween de una manera tan original y divertida.

"Qué ambiente tan agradable"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, llenando los comentarios con humor y admiración. Frases como “Ya se me fue el hambre”, "Qué ambiente tan agradable", "De seguro lo veo y se me cae la charola" y "Solo en la UNSA" reflejaron el buen humor y la sorpresa ante el inesperado encuentro con Jason en el comedor universitario.