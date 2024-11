¿Umi Hyu grabará con Inka Productions? Streamer responde sobre propuesta de contenido para adultos

"Me gustaría ser parte", indicó streamer. Foto: composición LR/ TikTok - Video: Inka Productions

La popular streamer Stephanie Sheryl, conocida en el mundo digital como 'Umi Hyu', está considerando una propuesta para colaborar con Inka Productions, una empresa destacada en la producción de contenido para adultos. Este anuncio generó gran expectación entre sus seguidores y la comunidad de jugadores, quienes están atentos a los próximos lanzamientos de la popular creadora de contenido.

¿Umi Hyu grabará con Inka Productions?

La posibilidad de esta colaboración surgió tras un contacto directo entre Umi Hyu y los productores de Inka Productions. Mediante un video, la streamer expresó su interés en formar parte de las producciones de la compañía.

Durante una entrevista con un integrante del canal de videos para adultos, Umi Hyu manifestó que no descartaría la propuesta, comentando: "Me parece increíble las producciones y me gustaría ser parte". Esta declaración provocó cientos de reacciones en sus redes sociales, reflejando el entusiasmo y la sorpresa de sus seguidores ante esta nueva dirección en su carrera.

¿Quién es Umi Hyu?

Umi Hyu, cuyo nombre real es Stephanie Sheryl, es una de las streamers más populares del país, conocida por sus transmisiones en vivo de videojuegos que alcanzan más de 10 mil espectadores por sesión. Su pasión por los videojuegos comenzó desde muy temprana edad, influenciada por sus padres, quienes dirigían un negocio relacionado con los videojuegos.

"Mis papás tenían un negocio de videojuegos y yo juego desde que tengo conciencia", relató Umi Hyu, destacando cómo su hobby se transformó en una exitosa carrera profesional.

Graduada en ingeniería informática y sistemas, Umi Hyu decidió seguir su pasión por el gaming y el streaming, lo que le permitió independizarse y adquirir una PC gamer de última generación. Además de recibir un sueldo mensual durante tres años de parte de Facebook, consolidó su presencia en el ámbito de los e-sports.