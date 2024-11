Periodista de Latina queda atrapado en bus durante enlace EN VIVO del paro: “Y se marchó”

En medio de las recientes protestas de transportistas en Lima, un curioso incidente protagonizado por un periodista de Latina capturó la atención de cientos de peruanos. Durante un enlace EN VIVO, mientras el reportero cubría las manifestaciones y bloqueos en diversas avenidas de la capital, vivió un momento inesperado. Todo ocurrió cuando abordó un bus para continuar con la cobertura y, de pronto, la unidad comenzó a moverse de manera repentina, generando desconcierto entre el equipo de prensa y la audiencia que seguía la transmisión en directo.

¿Qué pasó con el periodista de Latina durante el paro?

El video del enlace en vivo muestra cómo el periodista decide subir a la unidad de la empresa 'Cruz del Centro' por la puerta trasera, con la intención de entrevistar a uno de los pasajeros que se encontraba a bordo. A medida que dialogaba con el ciudadano para conocer su postura sobre el paro, el reportero se notaba cada vez más serio y preocupado. La situación se complicó cuando el bus, sin previo aviso, comenzó a avanzar con el periodista aún dentro y la puerta se cerró, dejándolo atrapado en la unidad en movimiento, mientras su camarógrafo seguía grabando desde la calle.

Clip es viral. Foto: Latina

La escena, aunque tensa, también resultó cómica para las conductoras del noticiero, ya que el periodista intentó mantener la compostura mientras la unidad seguía su curso sin detenerse. Sin posibilidad de bajar inmediatamente y visiblemente incómodo, el comunicador tuvo que finalizar el reporte desde el interior del bus, marcando uno de los momentos más peculiares de la cobertura del paro de transportistas en Lima. La frase “Solo pasa en Perú” se convirtió en tendencia rápidamente, reflejando el sentido del humor de los usuarios ante lo insólito del hecho.

Paro de transportistas de este 23 de octubre. Foto: La República

"Y se marchó"

Las reacciones en X (antes Twitter) no tardaron en aparecer, llenando la red de comentarios divertidos. "Lo peor es que el paradero que sigue sí está medio lejos como para caminar", bromeó un usuario. Otros compararon la situación con una escena de la popular serie 'The Office', destacando la ironía y el humor involuntario del momento. "La cobertura más divertida que he visto en tiempo", comentó otro usuario entre risas, dejando en claro que el incidente había causado un inesperado revuelo en la plataforma.

La situación se volvió tan viral que incluso algunos usuarios comenzaron a crear memes sobre el tema, lo que intensificó el impacto del incidente en redes sociales. "Me hizo el día", fue otra de las frases que se repitió entre los comentarios, evidenciando cómo un reporte en vivo que pretendía informar sobre el paro de transportistas terminó siendo una fuente de entretenimiento para miles de usuarios.

"Fue un hecho anecdótico"

El reportero volvió a aparecer en la señal de Latina durante la tarde, esta vez desde una ubicación distinta en la ciudad. Lorena Álvarez, presentadora del noticiero, le consultó de inmediato sobre lo ocurrido en la mañana, ya que muchos espectadores estaban interesados en obtener más detalles.

"Fue un hecho anecdótico. En esta ocasión me tocó a mí y se volvió viral el video. Yo no pude bajar en ese momento del bus, la puerta ya se había cerrado, yo intenté detenerla, tanto con mis piernas y brazos, pero fue bastante complicado bajar en ese momento", relató.