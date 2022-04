Así lucen los niños que se hicieron famosos por bailar en el video de “Lambada”

“Chorando se foi”, más conocida como “Lambada”, es una canción del grupo Kaoma estrenada en 1989. El ritmo, que logró ser exitoso en diferentes partes del mundo, fue duramente criticado por la antigua sociedad conservadora. Su polémico videoclip mostraba a Chico y Roberta, dos niños que protagonizaban un famoso baile que fue catalogado como ‘prohibido’. A 33 años de su estreno, así lucen ambas estrellas.

La lambada, un ritmo originario de Brasil, ya existía antes del lanzamiento de Kaoma. Sin embargo, tal fue la popularidad de “Chorando se foi” (Llorando se fue), que varios relacionaron el nombre del ritmo musical con el exitoso tema. Este cover, también denominado plagio, pertenece originalmente al grupo Los Kjarkas.

Como todo problema de derechos de autor, el conjunto musical boliviano demandó a Kaoma y finalmente ganó el juicio. Pese a que la versión brasileña estaba envuelta en polémicas, la canción no dejó de ser famosa. El video relataba la historia de dos niños que eran castigados por bailar con ‘sensuales’ pasos.

La amistad de los protagonistas, Chico y Roberta, no terminó con el lanzamiento del tema musical, ya que ambos se animaron a formar un dueto. Su primer álbum “Frente a Frente” tuvo canciones como “Danca Do La La La”, “Festa No Mar”, “Oube Kou”, entre otras. Pero, ¿Qué sucedió ambos niños?

Chico y Roberta, los niños que bailaron lambada

Washington Oliveira, más conocido como Chico, grabó el video cuando tenía solo 10 años. Roberta de Brito, también fue partícipe del clip a los 12 años, una corta edad. El dueto que ambos formaron tuvo buena acogida; sin embargo, no fue tan próspero como “Chorando se foi”, canción donde actuaron.

Han pasado más de tres décadas desde el estrellato del tema y la vida de ambos ha cambiado. Chico, quien nació en Brasil, tiene 42 años y trabaja en el área de Marketing de una corporación, además de ser pastor de una iglesia evangélica.

Roberta, quien ahora tiene 44 años, recibió varias amenazas de muerte después de tener un dúo con Washington. En la actualidad, se dedica a la veterinaria Brasilia y su vida ya no está enfocada en hacer música como solía.

Así lucen Washington Oliveira y Roberta de Brito varios años después.