Google Traductor: Escriben 'The Big Bang Theory' en aplicación y resultado causa polémica en fans [FOTOS]

No podrás creerlo. Google Traductor se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas por miles de usuarios, debido a sus insólitos resultados al escribir el nombre de un famoso. En esta ocasión, la serie cómica The Big Bang Theory fue ‘troleada’, lo cual molestó a sus fanáticos.

El canal estadounidense CBS emitió el capítulo final de la querida serie The Big Bang Theory, creada por Chuck Lorre y mostraba las aventuras de los genios Sheldon, Howard, Rajesh y Leonard.

A lo largo de sus 12 temporadas lograron obtener varios premios por su destacado trabajo como Emmy, Globos de Oro, Television Critics Association, entre otros. Miles de fanáticos quedaron conmovidos con el final; sin embargo, a países de Latinoamérica se estrenará el 2 de junio.

Tras el final de la serie estadounidense, una joven fanática decidió buscar información sobre The Big Bang Theory y no imaginó encontrar una particular frase que arrojó como resultado la aplicación de Google Traductor.

“Las bolsas fueron afeitadas” fue el resultado que lanzó Google Traductor en el idioma urdu al español al escribir el nombre de la comedia de Chuck Lorre. Este insólito hecho enfureció a los miles de fanáticos, quienes no dudaron en comentar al respecto.

La muchacha compartió en las redes sociales, como Facebook y Twitter, las capturas del resultado final de traductor. Para poder ver las imágenes en esta nota, solo debes deslizar hacia la izquierda.

La comedia estadounidense llegó a su fin y fue ‘troleada’ por la aplicación de Google Traductor, la cual cada día vuelve hacer noticia por sus polémicas frases a varios artistas y que han dado la vuelta al mundo.

The Big Bang Theory episodio final

Los personajes de Sheldon Cooper, Howard Wolowitz, Rajesh Koothrappali, Leonard Hofstadter, Bernadette Rostenkowski, Amy Farrah Fowle y Penny se despidieron de sus fanáticos tras 12 temporadas exitosas en la televisión.