Facebook: usuarios esperan con hilarantes memes el gran lanzamiento de Game of Thrones [FOTOS]

Games of Trones se lanzó para las pantallas bajo la producción de la cadena HBO por primera vez el 17 de abril del 2011 sin imaginar que se convertiría en toda una sensación a nivel mundial. A pocas horas de su estreno diversos memes proliferan en plataformas como Facebook, Twitter o Instragram y aquí se los mostramos.



La serie de televisión corresponde a un drama y fantasía medieval ideada por David Benioff y D.B Weiss cuyo argumento está cimentada en un conjunto de novelas llamada Canción de hielo y fuego, obra del norteamericano George R. R. Martin.



Principalmente Game of Thrones cuentas las diferentes vivencias de un grupo de personajes que pertenecen a distintas casa mobiliarias en el continente de fantasía conocido como Poniente con la finalidad de hacerse con el Trono de Hierro y de esta manera gobernar los siete reinos que completan el vasto territorio.



Game of Thrones ganó gran popularidad en Facebook y demás comunidades virtuales luego que su estrenará desencadene considerables reseñas donde se evidenciaba la positiva sorpresa y admiración por la producción.

“Giros inesperados, muertes imprevistas, además de grandes dosis de intrigas palaciegas y dramas personales”, sostuvo en su momento un análisis divulgado por la cadena BBC. Asimismo, el portal web Rotten Tomatoes le otorgó una calificación impecable alcanzando un 100% para su primer capítulo en 2011.



Debido que hoy domingo 14 de abril se estrenará el Games of Thrones 8x01 mediante HBO las comunidades virtuales como Facebook o Twitter no estuvieron exentas del magno evento y se divulgaron memes que desató la locura en los fanáticos de la serie.



HBO ha manejado con suma cautela los detalles de la nueva temporada de Games of Thrones y hasta el momento solamente ha reportado un tráiler, además de la duración que tendrá cada capítulo.



A continuación le brindamos algunos memes de Facebook y para ello deberá deslizar las imágenes que se ubican en la parte superior del texto, además el tráiler publicado en YouTube: