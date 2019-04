YouTube viral: perro intenta cacarear, luego de hacerse 'amigo' de unas gallinas [VIDEO]

Los perros son animales muy inteligentes, ya que pueden aprender distintos trucos, como hacerse el muerto o traer una varilla de madera; sin embargo, hay un can que destaca del resto, debido a sus intentos por imitar el cacareo de unos gallos que se volvieron sus amigos. El hecho fue grabado por su dueño, quien subió el video a YouTube y ya cuenta con miles de reproducciones.

Según detalla la descripción del video, que superó las 388 mil reproducciones en YouTube, el dueño del perro lo había puesto a cuidar a sus gallinas y gallos, por lo que el can pasaba gran parte del día con estos animales y se ponía muy triste cuando tenía que alejarse de ellos.

El dueño del can, quien vive en China, señaló que los ladridos del perro asustaban a las aves, por lo que el cachorro no tuvo más opción que aprender a 'cacarear' como sus nuevos amigos, esto con el objetivo de no ahuyentarlas; sin embargo, no es una tarea sencilla.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tocaron el corazón de los amantes de los animales en YouTube, el perro se puso a practicar su cacareo mientras estaba solo, un insólito hecho que llamó la atención de su dueño, quien no dudó en hacerlo 'famoso' en la Internet.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde generaron todo tipo de comentarios, algunos usuarios aprovecharon para burlarse de la 'ideología de género' y aseguraron que el perro se siente gallo y deben dejarlo cumplir su sueño.

"Una vez que aprenda a cacarear se va a operar para ponerse un pico", "gracias a la ideología de genero este perrito puede ser el pollo que siempre fue", "es lo más tierno que he visto hoy", fueron algunos de los comentarios que los usuarios de YouTube hicieron.