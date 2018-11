Escucha aquí nuestro segundo capítulo del podcast dedicado a series famosas [AUDIO]

Muchos fanáticos de las historias, son también arduos seguidores de las series extranjeras, tal como ocurre con “La Casa de Papel”, “The Walking Dead” y “House of Cards”. Es por ese motivo que dos de nuestros periodistas analizaron sobre lo que viene con estos tres títulos.

Renzo León y Gary Huamán, fueron los encargados de conducir este espacio, donde empezaron hablando por el reciente teaser lanzado por Netflix, con miras a la tercera temporada de “La Casa de Papel”, donde lo más destacado fue la aparición de Berlín, pero no fue todo, porque también desglosan los tramas pendientes.

Además, del increíble regreso de Berlín, está la aparición de dos nuevos personajes, que por el momento son un misterio para los seguidores de la serie. Pero también hablan sobre si esta siguiente producción será una continuidad o la misma historia contada desde otro ángulo.

Pero no fue todo, porque también hablaron del quinto capítulo de la novena temporada de The Walking Dead, el mismo que se estrenó este domingo y mostró la muerte de Rick Grimes, aunque no fue solo ese tema, porque también hablaron de la caída en la audiencia de la misma y cómo se ha convertido en una producción muy repetitiva.

Sobre el final, hablaron de “House of Cards”, la serie de Netflix que llegó a la plataforma el pasado 2 de noviembre y que es la entrega final de esta producción con tinte político, el cuál ha estado en medio de mucha controversia, como lo que ocurrió con el actor Kevin Spacey.

A continuación, te dejamos el podcast, para que lo disfrutes.