Facebook viral: joven se despide de su enamorada con emotiva canción y toca el corazón de miles [VIDEO]

Un joven vivió la peor tragedia que le podría tocar a una persona, perdió al amor de su vida, aparentemente en un accidente o de alguna enfermedad. El hombre no soportó el dolor y lo que hizo a tocado el corazón de miles. A continuación te contamos todos los detalles del emotivo viral de Facebook.

En Facebook, un usuario grabó el momento cuando un muchacho decide dedicarle una canción a su enamorada el día de su entierro, en el lugar se encontraban familia y amigos.

PUEDES VER Facebook: graban a perro esperando que cambie el semáforo para cruzar pista, mientras señora no lo hace [VIDEO]

Las imágenes de Facebook muestran al joven quien no podía expresarse por el dolor de su pérdida, y no encontró mejor forma que tocar su guitarra y empezar a cantar al lado de ataúd de color blanco.

“Es triste ver la noche si no estás, no puedo más, no quiero más, te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar y ya no estás”, es parte de la letra del tema “Devuélveme el corazón” del cantante Sebastían Yatra, que le dedicó el joven a su enamorada.

En el velorio, la familia y los amigos de la joven fallecida se emocionaron por el canto del muchacho que no soportaron y las lágrimas empezaron a caer por sus rostros como lo registra el viral de Facebook.

Otros registraron el conmovedor acto para después compartirlo en las redes sociales, esto hizo que rápidamente se vuelva en viral. En Facebook varios usuarios lo calificaron como un acto de amor verdadero.

Al final del video de Facebook, el joven ya no podía continuar cantando, la voz se le cortaba, pero luchó consigo mismo para seguir ya que el amor de su vida lo iba a ver desde el cielo y será su ángel guardían.

Mira el video viral de Facebook: