¿Cómo activar el 'modo invisible' de WhatsApp?: nadie sabrá que estás usando la aplicación

Es difícil pasar desapercibido en WhatsApp, ya que cuando abres la aplicación de mensajería instantánea, tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, saben que estás conectado y revisando tus mensajes. Esto pasa porque la etiqueta 'En línea' suele aparecer debajo de tu nombre. ¿Existe alguna forma de evitarlo?"

Quizás no lo sepas, pero en redes sociales se ha vuelto tendencia un truco de WhatsApp que permite activar su llamado 'modo invisible'. Con esta funcionalidad, los usuarios (Android y iPhone) pueden revisar todos sus mensajes sin preocuparse de que sus contactos sepan que están conectados o activos en la plataforma. Te enseñamos.

¿Cómo activar el 'modo invisible' de WhatsApp?

Para activar el 'modo invisible' de WhatsApp, será necesario realizar varios ajustes en la configuración. Uno de los más importantes consiste en desactivar la función 'Confirmaciones de lectura'. Esto evitará que, al abrir un mensaje nuevo, tus contactos sepan que lo leíste, ya que no les aparecerá el doble check azul.

El problema con desactivar las 'Confirmaciones de lectura' en WhatsApp es que tampoco podrás saber si tus amigos han leído tus mensajes o si los están ignorando. Esto debido a que el doble check azul desaparecerá en todas tus conversaciones, incluso si conversas con contactos que no han deshabilitado esta función.

Ingresa a los ajustes de WhatsApp

Ve a la sección Privacidad

Verás la función ' Confirmaciones de lectura ' activada

' activada Procede a deshabilitarla

Uno de los beneficios de deshabilitar las 'Confirmaciones de lectura' es que podrás mirar los estados de tus amigos sin que ellos lo sepan. No importa cuántas publicaciones revises, no podrán saber que revisaste sus fotos o videos temporales. No obstante, tú tampoco podrás saber qué contacto ha visto tus historias.

¿Cómo quitar la etiqueta 'En Línea'?

Además de desactivar las 'Confirmaciones de lectura' de WhatsApp, también tendrás que ocultar la etiqueta 'En línea', así como tu última hora de conexión. Gracias a este cambio en la configuración, si alguien quiere comprobar si estás conectado (o cuando lo estuviste), no encontrará estos indicadores y terminará dándose por vencido.

Ve a los ajustes de WhatsApp

Entra a la sección Privacidad

Toca en ' Hora de últ. vez y En línea '

' Verás dos opciones. ¿Quién puede ver mi hora de últ. vez? Aquí elige 'Nadie' en lugar de 'Mis contactos'

Aquí elige 'Nadie' en lugar de 'Mis contactos' La segunda opción es 'Quién puede ver cuándo estoy en línea? Aquí escoge 'Igual que la hora de últ. vez'.

Otros cambios que puedes realizar en WhatsApp

Aunque no es obligatorio, también puedes ajustar la privacidad de tu foto de perfil y tus estados. Por defecto, estas características suelen ser visibles para cualquier persona, incluso si no está en tu lista de contactos. Lo más recomendable es seleccionar las opciones 'Mis contactos' o 'Nadie' para evitar que extraños puedan acceder a ellas.