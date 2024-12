Daddy Yankee enfrenta a su esposa en tribunales por supuesto desfalco millonario

El reguetonero Daddy Yankee se enfrentó este viernes en un tribunal de Puerto Rico cara a cara con su esposa, a quien acusa de un desfalco millonario, por el control de las empresas del artista.

El intérprete de éxitos como "Gasolina" y "Despacito" dijo a los medios a su llegada a la corte en San Juan que estaba "bien tranquilo". "Son cosas que pasan" agregó sonriente.

La batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González comenzó la semana pasada, poco después de anunciar su divorcio en redes sociales tras 29 años de matrimonio.

El reguetonero puertorriqueño de 47 años presentó una demanda ante la justicia contra González y su hermana Ayeicha, a quienes acusa de retirar 80 millones de dólares sin su autorización de una cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris, otro de sus emprendimientos.

El "Rey del reguetón" reclama a la justicia fallar sobre el control de las empresas que fundó, así como acceso a las informaciones y cuentas bancarias de las mismas.

De acuerdo con el documento judicial, también pide "el cese inmediato de las partes de cualquier función o injerencia en las sociedades como responsables o administradores de las mismas y la entrega de la información y documentación que han retenido ilegítimamente".

"No es posible que él continúe su carrera sin tener acceso a todo lo que está en manos de la corporación", dijo su abogado, Carlos Díaz Olivo, en la primera audiencia del caso.

Díaz Olivo insistió en las acusaciones de falta de transparencia financiera contra las hermanas González y las utilizó como argumento esencial para bloquear su acceso a las cuentas del patrimonio del cantante.

"Hace apenas una semana se intentó retirar (de sus cuentas) no mil dólares, no diez mil dólares, no cien mil dólares, no un millón de dólares, ¡cien millones de dólares!", exclamó en el estrado.

Por su parte, el equipo legal de González, presidenta de El Cartel Records, negó que las hermanas retiraran esa cifra.

"Aquí se declaró un dividendo donde 50 millones fueron depositados en la cuenta personal de él, y los otros 50 millones en la cuenta personal de ella", dijo Luis Sánchez Betances.

La pareja, una de las más longevas en la escena musical latinoamericana, comparte tres hijas y dirime su divorcio en otro tribunal.

Daddy Yankee, cuyo verdadero nombre es Ramón Ayala Rodríguez, comenzó su carrera musical de adolescente y a los 20 años ya llenaba estadios.

Pero fue su bombástico éxito de 2004, "Gasolina", el que lo convirtió en una verdadera estrella y convirtió al reguetón en un fenómeno global.

El músico se despidió de los escenarios con una vasta gira en 2023 y desde entonces pasó a dedicarse a difundir su fe religiosa.

pr/llu