¿Cómo tener las apps de tu celular siempre actualizadas? Olvídate de hacerlo una por una

Las aplicaciones que instalamos en nuestro smartphone suelen liberar actualizaciones que la mayoría de personas descarga manualmente, lo que puede tardar varios minutos. No obstante, existe un truco (disponible en teléfonos Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme, Honor, entre otras marcas que usan Android) que te permite tener tus apps siempre actualizadas. ¿Quieres saberlo?

¿Por qué es importante tener tus aplicaciones actualizadas?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, mucha gente evita actualizar sus aplicaciones (o el sistema operativo de su celular), ya que piensan que disminuirá el rendimiento del equipo, es decir, lo volverá más lento. Si formas parte de este grupo, debes saber que estás cometiendo un tremendo error que incluso pone en peligro tu información.

De acuerdo a la publicación, es recomendable tener todo actualizado, no solo las apps que has instalado en tu smartphone, también el sistema operativo. Esto debido a que los desarrolladores no solo introducen nuevas funciones, también implementan mejoras de seguridad, optimizan el rendimiento y corrigen posibles errores (bugs) que fueron reportados por la comunidad.

Por ese motivo, muchos especialistas en ciberseguridad no aconsejan tener un celular con un sistema operativo muy antiguo (Android 5.0, por ejemplo), ya que este software dejó de recibir soporte hace varios años. En consecuencia, no poseen los últimos parches de seguridad, lo que provoca que los equipos estén más vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes.

Vale resaltar que no solo es recomendable tener actualizado el sistema operativo de tu dispositivo móvil, también las aplicaciones que tienes instaladas. Gracias a esto, no solo podrás tener acceso a las nuevas funciones que incluyeron los desarrolladores, también disfrutarás de las mejoras en el rendimiento y corrección de los 'bugs'.

¿Cómo activar la actualización automática de las aplicaciones?

Para actualizar una aplicación en tu smartphone, basta con entrar a Play Store (la tienda oficial de Android) y escoger una app en específico, aunque hay una opción para actualizar todas las que estén pendientes. Si eliges esta última opción, comenzará un proceso que puede tardar mucho tiempo y que no es ideal, si estás utilizando tus datos móviles.

Por suerte, los celulares Android tienen una opción secreta y poco conocida que permite activar las actualizaciones automáticas, es decir, las apps se actualizarán por si solas, cuando haya una nueva versión disponible. Lo mejor es que podrás elegir que la descarga empiece solo cuando estás conectado a una red Wi-Fi. De esa manera, evitarás gastar tus megas. Aquí los pasos: