¿Tienes un teléfono Android? Así podrás instalar 'Circle to Search', la nueva función de Google

La función 'Circle to search', diseñada por Google en colaboración con Samsung, ya se encuentra disponible en muchos teléfonos inteligentes, como los Google Pixel, Samsung Galaxy y algunos celulares de Xiaomi. Sin embargo, en las redes sociales, se acaba de volver tendencia un truco que permite instalar esta característica en otros celulares Android. ¿Quieres aprenderlo?

¿Qué es 'Circle to Search'?

'Circle to search', conocida en español como 'Rodea para buscar', es una función impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite buscar información sobre el contenido que aparece en la pantalla de tu smartphone. Su principal ventaja es que no requiere abrir ninguna aplicación adicional y funciona de manera compatible con todas las apps instaladas en tu dispositivo.

Utilizar la función es muy sencillo. Por ejemplo, si estás viendo un video en TikTok de un perro con gafas de sol y quieres comprar algo similar para tu mascota, solo activas 'Circle to Search' y rodeas el artículo que aparece en la pantalla. En cuestión de segundos, obtendrás búsquedas relacionadas sin necesidad de cerrar la aplicación principal.

Aunque Google se ha comprometido a expandir esta característica a más dispositivos, la lista de teléfonos compatibles es sumamente limitada debido a los requisitos específicos de hardware y software necesarios para su funcionamiento óptimo. No obstante, hay una forma de instalar esta función en un celular Xiaomi, Redmi, POCO, entre otras marcas, que todavía no reciben la actualización.

¿Cómo instalar 'Circle to Search' en tu teléfono?

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, es posible tener la función 'Circle to Search' en tu celular instalando una APK de terceros que no se encuentra en Play Store, si no en un sitio no oficial. Aunque aseguran el archivo está libre de virus, recuerda que no ha pasado los filtros de seguridad de Google. Luego, deberás seguir estos pasos:

Tras haber descargado el APK en tu teléfono, te recomendamos revisarlo con Virus Total Solo busca Virus Total en Google y encontrarás esta herramienta que analizará el APK y buscará posibles malwares Tras haber analizado el APK, procede a activar la función "Instalación de apps desde orígenes desconocidos" en tu celular Usando el gestor de archivos de tu celular, busca el archivo que descargaste y analizaste con Virus Total Púlsalo y elige la opción Instalar. Tendrás que validar la instalación de este APK En la pantalla de tu celular, aparecerá la función 'Circle to Search' con el logo de Google

Eso sería todo. En la pantalla de tu smartphone aparecerá un ícono llamado 'Circle to Search', que deberás presionar cada vez que quieras utilizar esta herramienta impulsada por IA. Además, puedes añadir esta función al menú de ajustes rápidos, que se despliega al deslizar el dedo desde la parte superior hacia el centro de la pantalla. Para eso, sigue estas indicaciones: