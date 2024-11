¿Cómo ponerle clave a tu tarjeta SIM?: Evitarás que vacíen tus cuentas si roban tu celular

Hace algunos años, cuando un ladrón robaba un celular, su objetivo era venderlo en el mercado negro. Sin embargo, en la actualidad, muchos delincuentes buscan acceder al dispositivo para vaciar las cuentas bancarias de la víctima. Afortunadamente, esto puede prevenirse si decides proteger tu tarjeta SIM con una clave de seguridad. ¿Quieres saber cómo?

¿Por qué debes ponerle contraseña a tu tarjeta SIM?

Quizás no lo sabes, pero cuando un criminal roba un teléfono inteligente, lo primero que hará será tratar de desbloquearlo, ya que quiere tener acceso a tus aplicaciones bancarias y empezar a hacer transferencias de dinero no autorizadas. En caso no consiga hacerlo, retirará la tarjeta SIM y la colocará en otro celular que le pertenece. ¿Por qué razón?

Según detalla 20 Minutos, cuando colocan tu tarjeta SIM en otro smartphone, no solo tendrán acceso completo a tu lista de contactos (a los que pueden pedirle dinero), también es posible que reciban tus llamadas y SMS, incluidos los códigos de seguridad enviados por diversas aplicaciones financieras. Esto les permitiría acceder a tu cuenta bancaria y hacer transacciones sin tu permiso.

Por ese motivo, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan colocarle una clave de seguridad a tu tarjeta SIM. De esta manera, si llegas a ser víctima de robo, cuando el ladrón intente colocar el chip en un nuevo smartphone, necesitará también introducir una contraseña (que solo tu conocerás) para activarlo. Es decir, mantendrás tu dinero a salvo, ya que tendrás una capa adicional de seguridad.

Por lo general, las claves de seguridad de las tarjetas SIM constan de 4 dígitos, por lo que es crucial evitar contraseñas fáciles de adivinar, como "1234" o "4321". Lo ideal es elegir una combinación de números aleatorios que puedas recordar fácilmente. Ten en cuenta que no debes olvidarla, ya que si cambias de teléfono, necesitarás ingresar esta clave al colocar tu chip.

¿Cómo ponerle contraseña a tu tarjeta SIM?

Colocarle una contraseña al chip de tu smartphone es realmente sencillo y no es necesario descargar aplicaciones extrañas. Solo tendrás que seguir estas indicaciones:

En Android

Ingresa a los ajustes de tu Android Entra a la opción “Contraseña y Seguridad” y luego Seguridad de Sistema Busca la opción Bloqueo de tarjeta SIM y actívala Escoge una combinación de cuatro dígitos y guárdala.

En iPhone