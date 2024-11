¿YouTube premium con publicidad? Usuarios reportan que aparecen anuncios, pese a pagar una suscripción

Una de las ventajas de pagar YouTube Premium es evitar los molestos anuncios que aparecen antes y durante la reproducción de los videos. Sin embargo, varios usuarios han reportado que están viendo demasiada publicidad, a pesar de tener una suscripción activa que, en nuestro país, cuesta S/ 20.90 (plan individual) o S/ 31.90 (plan familiar). ¿Por qué ocurre esto? Te lo contamos.

¿Qué anuncios están apareciendo en YouTube Premium?

Según detalla AndroidPhoria, un portal especializado en tecnología, varios usuarios de YouTube Premium han compartido en Reddit y otras plataformas capturas de pantalla que evidencian la aparición de anuncios. Esto no debería suceder, ya que están pagando una suscripción mensual que, además, incluye beneficios como descargar videos y reproducirlos en segundo plano.

De acuerdo con la publicación, varios usuarios de YouTube Premium están viendo anuncios pre-roll, que aparecen antes de que comience un video, y anuncios mid-roll. Estos últimos son considerados como los más molestos de la plataforma, ya que interrumpen (por algunos minutos) la reproducción del contenido que estamos consumiendo.

En las redes sociales, empezaron a elaborarse varias teorías para explicar esta insólita situación. La primera es que sería un experimento que se está haciendo en Alemania. Se trata de un nuevo plan llamado 'YouTube Premium Lite' que sería una suscripción más económica, pero que incluiría anuncios, aunque menos que la versión gratuita.

No obstante, los anuncios en YouTube Premium no solo están afectando a los usuarios que residen en Alemania, también a aquellos que viven en otras partes del mundo, donde el experimento de Google no se está realizando. Asimismo, el citado medio asegura que los beneficios de el nuevo plan 'Lite' no son tan buenos, así que está teniendo poca acogida.

¿Google ha dicho algo al respecto?

Hasta el momento, Google no ha emitido ningún comunicado oficial; sin embargo, si le habría contestado a un usuario que se comunicó con su centro de soporte. Esta persona compartió el correo electrónico de YouTube en Reddit y en el documento afirman que no tendría que visualizar anuncios; sin embargo, si podrían salirle "ciertas promociones u ofertas por tiempo limitado".

El gigante de internet explica que los anuncios que aparecen en YouTube Premium guardan relación con la ubicación del usuario, historial y si está suscrito al anunciante que pagó la publicidad. Al parecer, la persona que realizó la queja, estaría suscrita al Sunday Ticket, por ese motivo le habría aparecido publicidad sobre el NFL Sunday Ticket en su cuenta. El problema es que hay reportes de todo tipo de anuncios.

Los especialistas de 9to5Google, otro famoso portal tecnológico, se contactaron con Google para pedir explicaciones sobre estos sucesos; sin embargo, todavía no tienen una respuesta oficial. No obstante, recalcaron que los usuarios de YouTube Premium no deberían ver ningún tipo de anuncio pre-roll o mid-roll en ningún momento. Asimismo, recomendaron ponerte en contacto con su soporte, si tienes este problema.