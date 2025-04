Diego Rebagliati no comprendió la justificación de Paolo Guerrero. Foto: composición LR/captura de D&T

Alianza Lima y Universitario quedaron 1-1 en el primer clásico del fútbol peruano del 2025. Los blanquiazules se habían quedado con uno menos y estaban sacando una victoria importante en Matute: sin embargo, la 'U' encontró la paridad gracias al agónico tanto de José Rivera. El partido nos dejó varias polémicas, pero una de las mediáticas fue el codazo de Paolo Guerrero a Williams Riveros en los primeros minutos del juego.

Luego de esta dura falta, el árbitro Daniel Ureta sacó amarilla al 'Depredador'. En el postpartido, el delantero blanquiazul dejó una insólita explicación al mencionar que los zagueros colocan su rostro en su codo. Al escuchar esto, uno de los más sorprendidos fue el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

Diego Rebagliati sorprendido por declaraciones de Paolo Guerrero sobre su codazo

En la última edición del programa 'D&T', Diego Rebagliati expresó su sorpresa al escuchar cómo Paolo Guerrero justificó su codazo en contra del defensor crema. Según el comentarista, lo que declara a la prensa no termina de ser del todo fidedigno.

"El que mejor la describe es Paolo. Cuando declara dice dónde tenía los brazos. Él mismo termina diciendo algo que no es real. Su declaración es alucinante. Lo dice con un convencimiento además", dijo.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su codazo a Williams Riveros?

En conversación con los medios, Paolo Guerrero aseguró que la decisión del réferi fue injusta. Además, sostuvo que Williams Riveros tuvo la intención de buscarle la infracción.

“A mí me saca una amarilla, ojalá puedan analizarlo. Últimamente, los zagueros, cuando yo salto, obviamente no lo voy a hacer recto, tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y ellos están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado”, dijo en zona mixta.