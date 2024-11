¿Para qué sirve la función 'Hibernar' de Windows y en qué se diferencia con 'Suspender'?

Al momento de apagar una computadora portátil, Windows suele mostrarnos cuatro opciones totalmente diferentes. Además de los botones 'Apagar' y 'Reiniciar' (los más usados), muchas laptops incluyen dos alternativas que la mayoría de usuarios no usa, debido a que desconocen su funcionamiento. Estamos hablando de los botones Suspender e Hibernar. ¿Para qué sirven?

A diferencia de los botones 'Apagar' y 'Reiniciar', que han estado presentes en Windows desde sus inicios, las opciones 'Suspender' e 'Hibernar' son más recientes. Por este motivo, muchas personas no las conocen tanto y prefieren no pulsarlas, ya que temen estar cometiendo un error que ponga en peligro el sistema operativo. Si estás dentro de este grupo, esta publicación es para ti.

Quizás no lo sepas, pero la misma Microsoft compartió un artículo para hablar sobre las funciones y diferencias que existen entre los botones 'Suspender' e 'Hibernar' de Windows. De esta manera, busca que las personas comprendan cómo y cuándo deben utilizar estas opciones que son realmente útiles en ciertos escenarios. ¿Cómo cuáles? A continuación, vamos a explicártelo.

¿Qué ocurre si pulsas la opción 'Suspender' de Windows?

De acuerdo a la publicación, cuando presionas el botón 'Suspender' de Windows, tu laptop no se apagará por completo, si no que entrará a un modo de bajo consumo de energía que le permite estar preparada para cuando la necesites. Es decir, si escoges esta opción, tu computadora portátil se apagará, pero podrás volverla a utilizarla casi de inmediato.

En caso hayas suspendido tu laptop con varios programas abiertos (Microsoft Word, Google Chrome, Adobe Photoshop, entre otros.) cuando vuelvas a encenderla verás que todas estas aplicaciones siguen activas. De esta manera, podrás retomar tu trabajo donde lo dejaste, evitando perder el tiempo abriendo las apps nuevamente.

Como habrás notado, el botón 'Suspender' de Windows funciona de la misma forma que cerrar la tapa de nuestra laptop. Ya que cuando realizamos esta acción (sin pulsar el botón de apagar) estamos poniendo el equipo en un estado de bajo consumo, donde se conserva la sesión abierta y nos es posible reactivar el sistema operativo rápidamente.

¿Qué ocurre si pulsas la opción 'Hibernar' de Windows?

El botón 'Hibernar', por su parte, puede que no esté presente en todas las laptops. En caso lo tengas, debes saber que su función es prácticamente similar a la del botón 'Suspensión'; sin embargo, hay una enorme diferencia. La portátil no entrará a un modo de bajo consumo de energía, si no que se apagará por completo, pero mantendrá nuestros archivos abiertos.

Es decir, si estás trabajando en tu laptop y pulsas el botón Hibernar, tu computadora se apagará. Cuando vuelvas a encenderla, tardará un poco más que na suspensión; sin embargo, te mantendrá los programas tal y como los dejaste. Esto puede serte útil, en caso estés trabajando con tu portátil y tengas que realizar un viaje de varias horas. Al estar apagada y no suspendida, no habrá consumo de batería.