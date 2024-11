¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp o Facebook?: Podrán camuflarse luciendo como otras apps

No importa la marca de tu smartphone, ya sea Samsung, Motorola, Honor, Oppo, Realme, entre otras, ninguno tiene una opción nativa que nos permita ocultar las aplicaciones instaladas. Por suerte, en las redes sociales, acaba de viralizarse un truco que sirve para "camuflarlas", es decir, hacer que luzcan como si fueran otras apps. ¿Quieres saber cómo? Aquí vamos a enseñarte.

¿Para qué sirve cambiar el ícono de nuestras aplicaciones?

Si fuiste víctima del robo o pérdida de tu celular, debes actuar con rapidez y bloquearlo de inmediato, ya que los criminales no solo venden tu teléfono en el 'mercado negro'. La mayoría intentará desbloquearlos para acceder a tu información personal. No estamos hablando de tus fotos y videos, tratarán de sacarle provecho a todas tus aplicaciones instaladas. ¿Cómo cuáles?

En la actualidad, se han reportado casos de delincuentes que (luego de haber robado un smartphone) simular ser la víctima y empiezan a escribirle a sus amigos, familiares, entre otros contactos que tienen en WhatsApp. Les dirán que te encuentras en una emergencia y que necesitas una transferencia de dinero urgente. Muchos creerán la mentira y enviarán el dinero.

Si tienes Facebook Messenger, Telegram u otra aplicación de mensajería instantánea, también es posible que traten de hablar con esos contactos, ya que los íconos de esas apps aparecerán en la pantalla. De igual manera, si utilizas Yape u otra plataforma bancaria, buscarán la manera de desbloquearla para hacer transferencias y dejarte sin tus preciados ahorros. ¿Cómo evitar esta situación?

Hay varias formas de proteger tu teléfono. Además de haber activado el desbloqueo por patrón o código de seguridad, puedes instalar aplicaciones que protejan ciertas apps con contraseñas. De esta manera, si un delincuente intenta abrirlas, no podrá hacerlo, ya que necesitará saber la clave. Otra forma de proteger tus aplicativos principales es camuflándolo para que luzcan como otros.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp, Facebook o cualquier otra aplicación?

Debido a que Android no tiene una opción para cambiar el ícono de nuestras aplicaciones, tenemos que descargar una app desarrollada por terceros. La más recomendable es Nova Launcher, un software que está disponible en Play Store y que es fácil de utilizar. Además de este aplicativo, deberás poseer una imagen que usarás como el nuevo ícono de WhatsApp, Facebook, etc.

Puedes descargar una imagen que muestre el ícono de una aplicación que no utilizas mucho (Google Meet, por ejemplo), aunque la foto también podría ser de herramientas nativas como Galería, Ajustes, Grabadora de voz, Calculadora, etc. De preferencia, que estas imágenes estén en formato PNG y que no tengan fondo o sea transparente. Si cumples estos requisitos, sigue estos pasos: