¿Cómo eliminar una cuenta de Facebook desde mi celular? Estos son los 8 pasos a seguir

Facebook es una de las plataformas de redes sociales más utilizadas en el mundo. Sin embargo, muchas personas toman la decisión abandonar la red, ya sea de manera temporal o definitiva. Las razones detrás de esta decisión suelen estar relacionadas con inquietudes sobre la privacidad, la necesidad de enfocarse en estudios o simplemente el deseo de desconectar.

Eliminar tu cuenta de Facebook es un proceso sencillo que puede realizarse en pocos pasos. En caso de que cambies de opinión, también existe la opción de desactivarla, permitiendo que los usuarios recuperen su perfil y toda la información asociada.

Pasos para eliminar tu cuenta de Facebook

A través del Centro de Cuentas:

Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook.

Selecciona Configuración y privacidad y haz clic en Configuración .

. Haz clic en Centro de cuentas , en la parte superior izquierda de la pantalla.

, en la parte superior izquierda de la pantalla. Haz clic en Datos personales en la sección Configuración de la cuenta.

Haz clic en Propiedad y control de la cuenta.

Haz clic en Desactivación o eliminación.

Selecciona Eliminar cuenta.

Haz clic en Continuar y sigue las instrucciones para confirmar la acción.

A través de la configuración de Facebook

Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook.

Selecciona Configuración y privacidad y haz clic en Configuración .

. Haz clic en Tu información de Facebook.

Haz clic en Desactivación y eliminación.

Selecciona Eliminar cuenta y, luego, haz clic en Continuar con la eliminación de la cuenta.

Haz clic en Eliminar cuenta, ingresa tu contraseña y, luego, haz clic en Continuar.

Hay la opción de desactivar temporalmente tu cuenta de Facebook. Foto: difusión

¿Qué pasa si elimino mi Facebook definitivamente?

Hay muchas cosas que no podrás realizar si eliminas tu cuenta de Facebook y te lo detallaremos a continuación:

No podrás reactivar tu cuenta.

Tu perfil, tus fotos, tus publicaciones, tus videos y todo lo que hayas agregado se eliminará definitivamente.

Ya no podrás seguir usando Facebook Messenger.

No podrás usar el inicio de sesión con Facebook en otras apps en las que te hayas registrado con tu cuenta de Facebook, como Spotify o Pinterest. Es posible que tengas que ponerte en contacto con las aplicaciones y los sitios web para recuperar esas cuentas.

Es posible que algunos datos, como los mensajes que enviaste a tus amigos, sigan siendo visibles para ellos después de que elimines tu cuenta. En las bandejas de entrada de tus amigos, se guardan copias de los mensajes que enviaste.

Si usas tu cuenta para iniciar sesión en Meta Quest, al eliminar tu cuenta de Facebook, también se eliminará tu información de Meta Quest, incluidas las compras en la app y los logros. Ya no podrás devolver ninguna app y perderás todos los créditos que tengas en la tienda.

¿Cuánto demora en eliminarse una cuenta de Facebook?

La eliminación de una cuenta de Facebook es un proceso que puede ser cancelado si se realiza dentro de los 30 días posteriores a su inicio. Una vez transcurrido este plazo, la cuenta y toda la información asociada se eliminarán de forma definitiva, sin posibilidad de recuperación. Es importante tener en cuenta que, aunque se inicie el proceso de eliminación, el contenido publicado puede tardar hasta 90 días en ser completamente eliminado.

Durante este tiempo, la información no estará disponible para otros usuarios de la plataforma. Sin embargo, es posible que se conserven copias de tu información en el almacenamiento de respaldo de Facebook, utilizado para la recuperación en caso de desastres o errores de software.

¿Puedo recuperar una cuenta de Facebook eliminada?

No es posible que recuperes tu cuenta de Facebook que hayas eliminado. Para tal caso, lo que te sugerimos es que desactives temporalmente tu cuenta Las personas no podrán ver tu perfil de Facebook ni acceder a él. Con ello, no se eliminarán tus fotos, publicaciones ni videos.

Además, podrás seguir usando Facebook Messenger, tu foto del perfil seguirá apareciendo en tus conversaciones, podrás usar el inicio de sesión con Facebook en otras apps, como Spotify, Pinterest o juego y, sobre todo, podrás volver a conectarte cuando quieras.

¿Cómo desactivar temporalmente mi cuenta de Facebook?

Para desactivar de manera temporal tu cuenta de Facebook, debes seguir los siguientes pasos: