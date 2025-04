La inseguridad ciudadana representa uno de los problemas más graves en la vida cotidiana de la ciudadanía peruana. Entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2025, se registraron 713 homicidios a nivel nacional, lo que constituye un incremento del 22.7% con relación al mismo periodo de 2024, según datos del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) difundidos por el analista de datos Juan Carbajal. De igual manera, el profesional señaló que, desde 2022, los homicidios son la principal causa de muerte violenta en Lima, desplazando a los accidentes de tránsito.

Bajo ese panorama, usuarios difundieron en Facebook y X un video de 57 segundos que muestra, aparentemente, el reciente secuestro de una mujer en el distrito de Surco, al sur de Lima. De acuerdo con las escenas, el hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la noche en una calle poco transitada y el delito fue perpetrado por unos hombres que se movilizaban en un automóvil negro.

"Esto no es broma, esto ocurrió en Surco, se averiguan tu nombre, dicen que vienen a dejarte un pedido y luego te secuestran, si no has pedido nada, no salgan a recibir pedidos", son las afirmaciones en dos posteos que circulan desde el 20 de abril y cuentan, en conjunto, con más de 16.000 reacciones y 7.000.000 de visualizaciones. Sin embargo, la grabación viral no tuvo lugar en Perú y tampoco es actual.

Desinformación sobre el actual estado de emergencia en Perú. Foto: captura de Facebook / X

Video que muestra el secuestro de una mujer fue registrado en Ecuador en septiembre de 2024

Para comprobar la veracidad de las publicaciones divulgadas, seleccionamos un fotograma del clip y efectuamos una búsqueda inversa de imágenes en Google. En la lista de resultados, encontramos una publicación que realizó el medio ecuatoriano Radio Pichincha el 26 de septiembre de 2024 en X. Al respecto, aseguró que el incidente se produjo ese día en Quito, capital de Ecuador.

Contexto real del video viral. Foto: captura de X

La noticia fue abordada por medios de dicha nación como Ecuavisa, El Comercio, Extra y Teleamazonas, quienes incluyeron la escena específica del rapto en la presentación de sus respectivas notas. Como detalles principales, confirmaron que el delito tuvo lugar en una zona del norte de la capital y mencionaron que se ejecutó bajo la entrega de un ramo de flores, con la que los secuestradores engañaron a la mujer para reducirla.

Un día después, el 27 de septiembre, la Policía Metropolitana de Quito dio a conocer a través de un comunicado en X que la víctima había sido liberada en Chillogallo, al sur de esta urbe, sin presentar lesiones que comprometieran su integridad. No se mencionó su identidad por razones de seguridad.

Pronunciamiento de la Policía de Ecuador sobre el secuestro y posterior liberación de la mujer agraviada. Foto: captura de X

Según la publicación de Radio Pichincha, el suceso ocurrió en las calles Ruiz de Castilla y Lorenzo Aldana. Tras emprender una búsqueda en Google Maps, ubicamos esta última avenida como aquella que coincide con la mostrada en la secuencia viral. Se puede evidenciar la presencia de unas plantas y un portón azul al costado izquierdo, así como dos postes de luz en el sector opuesto.

En amarillo, los detalles que concuerdan con la ubicación de la calle donde se produjo el rapto. Foto: captura de Google Maps

Conclusión

El video viral no corresponde a un secuestro reciente ni fue grabado en Perú. De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió realmente en septiembre de 2024, al norte de Quito, Ecuador. La víctima fue liberada poco después. Por lo tanto, calificamos estas publicaciones como falsas.

