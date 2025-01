¿Adiós Word, Excel y Power Point? Dejarían de funcionar en tu PC, a menos que hagas esto

Microsoft, la compañía fundada por Bill Gates, acaba de realizar un anuncio que sorprendió a miles de usuarios de Windows. A través de un comunicado, la empresa estadounidense confirmó que, dentro de poco, las aplicaciones de Microsoft 365 (Word, Excel, Power Point, entre otras), dejarían de ser compatibles con las computadoras que no cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son?

¿Por qué Word, Excel y Power Point dejarían de funcionar en tu computadora?

Según detalla El Androide Libre, un portal especializado en tecnología, Microsoft ha empezado una agresiva campaña que busca promover la migración de los usuarios de Windows 10 hacia Windows 11. Este esfuerzo responde al temor de que miles de personas continúen utilizando este antiguo sistema operativo, el cual dejará de recibir soporte técnico el 14 de octubre de 2025.

Esto ya ha ocurrido en el pasado. Quizás no lo recuerdes, pero cuando salió Windows 8, muchos usuarios siguieron utilizando Windows XP o Windows 7. Esto, a pesar de que Microsoft había dejado de brindarles soporte técnico o actualizaciones de seguridad, lo que los convirtió en sistemas operativos sumamente vulnerables a virus y ataques cibernéticos.

De acuerdo a la publicación, no solo Windows 10 perderá soporte, también las apps de Microsoft 365 ya no tendrán parches y actualizaciones de seguridad. Esto representa un riesgo significativo, especialmente para empresas y usuarios profesionales. Solo quienes migren a Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, seguirán teniendo estos beneficios.

Si tienes una suscripción a Microsoft 365 y no quieres migrar a Windows 11, debes saber que Word, Excel y PowerPoint seguirán funcionando (al menos por un tiempo). Sin embargo, con el paso de los años, podrías enfrentar ciertos problemas: rendimiento será más lento, no tendrás acceso a nuevas funciones y, si se detecta una falla de seguridad, esta no será corregida.

Un estudio de StatCounter reveló que la cuota de mercado de Windows 11 fue del 35.58% en octubre de 2024, pero disminuyó ligeramente al 34.94% en noviembre del mismo año. En contraste, Windows 10 contaba con el 60.95% de los usuarios en octubre, cifra que se incrementó al 61.83% un mes después. Esto demuestra que millones aún se resisten a migrar al nuevo sistema operativo.

¿Cómo actualizar Windows 10 a Windows 11?

Si tienes una licencia original de Windows 10, no tienes que pagar nada para actualizar a Windows 11. No obstante, es recomendable realizar una copia de seguridad de tus archivos más importantes (fotos, videos, música, entre otros documentos) antes de migrar al nuevo sistema operativo. Luego de realizar el 'backup', tendrás que seguir estos sencillos pasos: