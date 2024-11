Marketplace se ha convertido en una de las principales plataformas para el comercio en línea, permitiendo a millones de personas vender y comprar productos de segunda mano. Sin embargo, con su crecimiento, también han proliferado los delitos cibernéticos en este espacio. Usuarios desprevenidos pueden encontrarse vulnerables frente a tácticas de suplantación de identidad y fraudes sofisticados que buscan obtener beneficios económicos de manera ilegal.

Uno de estos casos destaca por la magnitud del impacto en la vida de su víctima. Se trata de Facundo Font, un joven argentino cuyo nombre se vio involucrado en una serie de estafas a través de Marketplace sin su consentimiento. Esta situación, que comenzó hace cinco meses, continúa generándole problemas.

La historia de Facundo, un joven al que le robaron la identidad por Marketplace

Facundo, un joven argentino, se enfrenta a una situación inesperada y desafiante después de que su identidad fue suplantada en Facebook Marketplace. Fue víctima de estafa y, aunque pensó que se había salvado, los estafadores lograron que Font revelara información sensible, un dato que resultó ser más valioso que los productos que intentaba vender.

Como resultado, hace cinco meses, desconocidos comenzaron a utilizar su cara y nombre para realizar ventas fraudulentas en la plataforma. Hoy, Facundo vive con el temor constante de encontrarse con desconocidos que podrían haber sido engañados usando su nombre. Este miedo es real y ha enfrentado situaciones en las que ha tenido que convencer a las personas de que él también es una víctima.

Este episodio, según lo relatado por Facundo en una entrevista para el diario argentino Clarín, ha impactado su vida de múltiples maneras. Al recibir continuos mensajes y reclamos de personas estafadas, se ha visto obligado a proteger su reputación y a aclarar que no guarda ninguna relación con estos delitos.

Son más de 35 víctimas de estafa por “Facundo”

La magnitud del problema va en aumento. Hasta la fecha, se estima que son más de 35 personas las que han sido estafadas mediante la suplantación de identidad de Facundo en Marketplace. Estas personas creyeron estar adquiriendo productos reales, pero al final perdieron su dinero. La táctica empleada por los estafadores consiste en establecer contacto a través de la cuenta falsa de Facundo y prometer envíos o entregas que nunca se concretan, lo que genera la pérdida económica de las víctimas.

"Me cambió muchas cosas del día a día. Vivo en Parque Patricios desde que nací; mi familia lleva 50 años aquí. Siempre pude caminar tranquilo, me siento en casa. A partir de esta situación, he desarrollado otras actitudes y ahora me siento perseguido. Siento miedo al estar en la calle. ¿Qué sucede si alguien un poco desequilibrado o agresivo viene armado a buscarme?", declaró Facundo para El Clarín de Argentina.

¿Cómo evitar la suplantación de identidad y estafas online?

Para reducir el riesgo de ser víctima de suplantación de identidad y fraudes en línea, existen algunas medidas que los usuarios pueden tomar para protegerse: