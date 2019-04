Facebook deja misteriosos mensajes ocultos en los controladores de las gafas Oculus [FOTOS]

Facebook continúa en el ojo de la tormenta. La compañía de Mark Zuckerberg, además de ser propietaria de las redes sociales más famosas del planeta, adquirió en 2014 a la empresa Oculus VR, dedicada a desarrollar tecnología de realidad virtual, y la cual se ha visto recientemente comprometida en un inoportuno error.

El cofundador y Jefe de Producto de RV de Oculus, Nate Mitchell, publicó un post en Twitter donde reveló que miles de los nuevos controladores del dispositivo de realidad virtual llevaban, accidentalmente, mensajes inadecuados impresos en el ‘flex’, un componente interno flexible de los controladores Touch.

Según el tweet de Mitchell, los mensajes estaban destinados al prototipo del dispositivo y algunos de estos se incluyeron en los kits para desarrolladores; sin embargo, muchos otros quedaron en productos asignados para el consumidor final. La compañía confirmó que se trató de los controladores para los próximos Oculus Quest y Oculus Rift S.

“Desafortunadamente, algunas etiquetas destinadas a prototipos se incorporaron accidentalmente en el hardware interno de decenas de miles de controladores Touch”, se puede leer en el post de Nate Mitchell:

Unfortunately, some “easter egg” labels meant for prototypes accidentally made it onto the internal hardware for tens of thousands of Touch controllers. [1/3]