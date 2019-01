Apple: estos 3 impresionantes iPhones serían lanzados este 2019 [FOTOS]

Los últimos modelos de iPhone no han colmado las expectativas que tenía Apple para el 2018, incluso su propio director general (CEO), Tim Cook, tuvo que explicarle a sus socias en una extensa carta las razones por las que no les fue bien. Por eso, espera mejorar este año con tres nuevos modelos, de los que se espera sea una total revolución.

La empresa de la manzanita, estaría aún trabajando en estos tres nuevos iPhones, que probablemente sean las evoluciones de sus últimos modelos, estamos hablando del iPhone XS, XS Max y XR, según informó The Wall Street Journal, los cuales poseen unas avanzadas características que los hacen de los mejores modelos en el mercado actual.

Si entramos en detalles de estos tres nuevos smartphones, se presume que el nuevo XR tendría una pantalla LCD, mientras el nuevo XS, añadirá, por primera vez, tres cámaras. Asimismo, en el futuro Apple incluiría pantallas OLED en todos sus dispositivos a partir del 2020, sin embargo esto podría ser contraproducente ya que aumentaría su precio.

¿iPhone XI? Sí, podría llegar a los mercados para este año y sería la evolución del XS actual, como dijimos anteriormente, tendría 3 cámaras. El conocido filtrador OnLeaks publicó en su cuenta Twitter un concepto de cómo luciría este móvil.

Cabe resaltar que los equipos aún están en desarrollo y podrían ser muy diferentes de aquí hasta que se lancen de manera oficial. Por otro lado, esto puede ser un gran acierto como también no lo puede ser, como sucedió en los últimos meses, donde la compañía de Tim Cook perdió más de 9 mil millones de dólares ante la disminución de sus ventas debido a su alto precio.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G