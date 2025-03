Marina Figuerola nació en Cataluña, España, pero lleva la esencia de la sazón peruana en sus venas. Su primer acercamiento a la gastronomía del Perú comenzó en 2015 cuando trabajó en el restaurante Tanta, del reconocido chef Gastón Acurio. Su pasión y amor por estas nuevas combinaciones la llevó a crear La Sanguchería, el primer street food peruano en Barcelona, y, tiempo más tarde, La Punta Callao, una cevichería dedicada a los sabores auténticos de la tradición culinaria de este país.

El primer platillo peruano que preparó fue la causa rellena. Aunque comentó que nunca creyó que los ingredientes fueran a funcionar, quedó enamorada del sabor único de este tradicional potaje. "Hice todo el proceso. Pasar las patatas por el prensapapa, ponerle el limón, el ají, la sal, todo y, cuando lo probé, dije: 'no sabía que esto podía combinar bien'. Nunca había probado nada igual", señaló en una entrevista para el canal de YouTube Conquistadores.

¿Cómo fue trabajar en Tanta, restaurante de Gastón Acurio?

Marina Figuerola ingresó a trabajar al restaurante Tanta en 2015 sin saber quién era el dueño (Gastón Acurio) ni lo que ese nombre significaba para el Perú. La variedad de sabores y platillos impresionaron a la joven chef española.

"Cuando entré a Tanta, probando, haciendo (potajes), dije: ¡Oh! Hay un montón de sabores que no había visto, combinaciones, era una cocina nueva para mí", confensó. Sin embargo, adaptarse no fue nada fácil, ya que, al estar rodeada de compañeros peruanos, tuvo que aprender las jergas relacionadas con los productos.

"El día de la prueba, estábamos en servicio y me dijo (una chef peruana). 'Vete a la cámara y tráeme palta. Yo me quedé pensando: ¿qué es eso? Fui y pensé que quizás en algún lugar estará escrito 'palta' porque me imaginaba algo exótico. Estuve 5 minutos buscando y recuerdo que pasó un camarero y le dije: 'Oye, perdóname, ¿qué es palta?' Me miró, se rio y luego me explicó", comentó la chef española.

Tras adquirir 6 años de experiencia en la cocina peruana, Marina creó La Sanguchería, un street food peruano, en la ciudad de Barcelona.

De Perú a Barcelona: ¿cómo surgió la cevichería La punta Callao?

Si bien el ceviche, platillo bandera de Perú, es solicitado en algunos restaurantes en Barcelona, son pocos los que ofrecen este potaje peruano con variedades únicas. Es por ello que decidió abrir su propia cevichería, La Punta Callao. Aunque este nuevo local tenía como objetivo servir un ceviche del Perú en Barcelona, uno de los principales retos fue conseguir los ingredientes, ya que no todos los productos peruanos se pueden encontrar en los mercados de la ciudad española.

"El concepto de La Punta Callao es llevar una cevichería del Callao a Barcelona. Utilizamos también productos que tenemos aquí a la mano porque hay muchos productos de Perú que no puedo tener", indicó.

Son muchos los extranjeros, españoles y peruanos que visitan su local a diario, algo que no esperaba. Sin embargo, su pasión por la comida peruana y el sabor de sus potajes la llevaron a triunfar con la gastronomía del Perú en tierras españolas.

"La recepción de La Punta Callao ha sido buena, a mucha gente le gusta (...) Agradezco a mis padres, me han apoyado, si no, no me hubiera convertido en cocinera (...) también agradezco a la comida peruana (Perú) por todo lo que sé", reveló.