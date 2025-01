Empresario muere al instante de ser empujado al suelo por seguridad de discoteca en Cajamarca

Un trágico accidente ocurrió en la madrugada del lunes 27 de enero en Cajamarca, cuando un empresario de 49 años perdió la vida tras ser empujado violentamente por un agente de seguridad de una discoteca. La víctima fue identificada como Luis Antonio Terrones Guarniz, quien falleció instantáneamente al impactar contra el pavimento.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el desgarrador suceso, cuando Terrones fue sacado de la discoteca 'Barra VIP' por el personal de seguridad. El agente, identificado como John Lozano Becerra, de 24 años, empujó a Luis Antonio, quien cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el suelo, provocando su muerte inmediata.

La hermana de la víctima relató que se encontraban disfrutando de la noche con amigos, y al salir del local, Luis Antonio regresó para recoger algunos objetos que había olvidado. Sin embargo, el guardia de seguridad le negó el acceso y lo empujó de forma agresiva.

La autopsia reveló que las lesiones fueron graves. Se determinó que Luis Antonio falleció a causa de un coágulo de 7 centímetros que estalló por la presión del golpe. La rotura del cráneo y la clavícula derecha fueron las principales causas de su muerte.

Asimismo, la hermana denunció que no recibió atención médica tras el incidente. "La discoteca no le prestó primeros auxilios", aseguró a ATV. También pidió que el establecimiento sea transparente y entregue todos los videos de las cámaras de seguridad, no solo los que les resulten convenientes. "Estamos devastados, su esposa, mi padre, que ya es mayor, y su hijo menor, que aún está en edad escolar. Queremos justicia. Exigimos que se investiguen los hechos", manifestó con dolor.

Detienen a miembro de seguridad en Cajamarca

El general Walter Calla Delgado, encargado del Frente Policial de Cajamarca, informó sobre la captura del agente de seguridad involucrado en la muerte de Luis Antonio Terrones. La víctima presentaba una herida en el cuello, que se considera la posible causa de su fallecimiento inmediato.

"Ya está detenido el presunto autor. Se ha comunicado al Ministerio Público, y con los elementos de convicción que se recauden, se determinará si se solicita prisión preventiva o alguna otra medida", declaró el general Calla a Panorama.

Tras la necropsia, el cuerpo de Luis Antonio Terrones fue retirado de la morgue de Cajamarca, en medio del dolor de sus familiares y amigos, quienes exigen que la muerte del empresario no quede sin justicia.

