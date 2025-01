Un joven médico fue víctima de un violento asalto en el distrito de San Martín de Porres, donde delincuentes lo golpearon y le robaron su camioneta. Este hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes exigen mayor seguridad.

El incidente ocurrió en la noche, cuando la víctima se encontraba esperando a su pareja dentro de su vehículo. Según testigos, al menos tres sujetos lo abordaron, lo golpearon y, tras despojarlo de sus pertenencias, se dieron a la fuga en la camioneta robada. La policía ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Víctima se mostró afectada por robo de su camioneta

El asalto se produjo en la intersección de las calles principales de San Martín de Porres. La víctima, un hombre de 35 años, relató que fue sorprendido por los delincuentes cuando intentaba cerrar la puerta de su camioneta, la cual aún no termina de pagar. “No tuve tiempo de reaccionar, me golpearon y me quitaron todo”, comentó afectado.

Los delincuentes, que se encontraban a bordo de una motocicleta, huyeron rápidamente del lugar. A pesar de que algunos vecinos intentaron ayudar a la víctima, los asaltantes lograron escapar sin ser detenidos. La policía llegó al lugar minutos después, pero no pudo localizar a los delincuentes.

PUEDES VER: Acribillan a mujer dentro de su auto cerca del Real Plaza de Puruchuco en Ate

Vecinos de SMP exigen mayor seguridad

Los vecinos de esta zona de San Martín de Porres han expresado su preocupación por la inseguridad en el distrito. “Es inaceptable que esto siga ocurriendo. Necesitamos más presencia policial y medidas que realmente funcionen”, afirmó una vecina que prefirió no mostrar su identidad.

De esta manera, toda la comunidad ha empezado a organizarse para exigir a las autoridades que se implementen planes efectivos para combatir la delincuencia. “No podemos vivir con miedo. Queremos que nuestras calles sean seguras”, añadió otro vecino.